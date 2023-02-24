Президент Бразилии пытается стать посредником между Украиной и РФ, - Bloomberg

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва пытается стать посредником в будущих переговорах между Украиной и ЕС. Таким образом лидер хочет вернуть Бразилию на политическую арену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

План бразильского президента состоит в том, чтобы создать группу стран, которые, вероятно, захотят сыграть посредническую роль между Украиной и Россией. Лула видит среди таких стран Индию, Китай и Индонезию.

В Министерстве иностранных дел России уже заявили, что рассматривают план лидера Бразилии.

Напомним, Бразилия с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину заняла молчаливую пророссийскую позицию. В частности, предлагалось обсуждать Украину без участия самой Украины.

Кроме того, власти Бразилии отказались предоставлять украинским военным снаряды для зениток Gepard, которые были переданы Германией.

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