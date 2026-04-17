Весеннее тепло отступает? Какая погода будет в Украине завтра и почему все изменится позже

Синоптики предупреждают о приближении к Украине новых воздушных масс. Хотя завтра еще будет относительно тепло, позже погода может стремительно меняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Какую погоду прогнозируют в Украине 18 апреля

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 апреля будет с переменной облачностью.

Небольшие дожди вероятны в большинстве областей. Между тем погода без осадков ожидается:

на западе Украины;

на юго-востоке страны.

Ночью и утром местами может быть туман:

в северо-восточных областях;

в большинстве центральных областей.

Ветер в течение завтрашнего дня ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температуру воздуха по Украине синоптики УкрГМЦ прогнозируют такую:

ночью - от 3 до 8 градусов тепла;

днем - от 11 до 16 градусов тепла.

Несколько теплее может быть в юго-восточной части Украины - до +19°C.

Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области

Погода по территории Киева и Киевской области завтра также ожидается с переменной облачностью.

Днем вероятен небольшой дождь. Ночью - по области - местами.

Ветер при этом ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуру воздуха ближайшей ночью прогнозируют такую:

в Киеве - около 4-6 градусов тепла;

по области - около 3-8 градусов тепла.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

в Киеве - до 12-14°C;

по области - до 11-16°C.

Прогноз погоды по Киеву и Киевской области на 18 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Почему будет меняться погода в Украине позже

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, погода в Украине в ближайшие дни - в течение 18-20 апреля - будет "разнообразная по территории".

А обусловят ее такой - разные по свойствам:

воздушные массы;

атмосерные фронты.

Так, в субботу (18 апреля) небольшие дожди в большинстве областей обусловит поле слабо пониженного давления.

В воскресенье (19 апреля) - атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части Украины.

В понедельник (20 апреля) днем - второй атмосферный фронт поступит:

в западные области;

в Житомирскую область;

в Винницкую область.

Тем временем "на высотах к нам постепенно будет распространяться холодная воздушная масса".

Учитывая такую ситуацию, ночью 19-20 апреля во многих областях Украины вероятны опасные для некоторых растений заморозки (не только на почве, но даже и в воздухе).