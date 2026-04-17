Весеннее тепло отступает? Какая погода будет в Украине завтра и почему все изменится позже
Синоптики предупреждают о приближении к Украине новых воздушных масс. Хотя завтра еще будет относительно тепло, позже погода может стремительно меняться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Какую погоду прогнозируют в Украине 18 апреля
Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 апреля будет с переменной облачностью.
Небольшие дожди вероятны в большинстве областей. Между тем погода без осадков ожидается:
- на западе Украины;
- на юго-востоке страны.
Ночью и утром местами может быть туман:
- в северо-восточных областях;
- в большинстве центральных областей.
Ветер в течение завтрашнего дня ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.
Прогноз погоды на завтра по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температуру воздуха по Украине синоптики УкрГМЦ прогнозируют такую:
- ночью - от 3 до 8 градусов тепла;
- днем - от 11 до 16 градусов тепла.
Несколько теплее может быть в юго-восточной части Украины - до +19°C.
Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области
Погода по территории Киева и Киевской области завтра также ожидается с переменной облачностью.
Днем вероятен небольшой дождь. Ночью - по области - местами.
Ветер при этом ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температуру воздуха ближайшей ночью прогнозируют такую:
- в Киеве - около 4-6 градусов тепла;
- по области - около 3-8 градусов тепла.
Между тем днем столбики термометров могут подняться:
- в Киеве - до 12-14°C;
- по области - до 11-16°C.
Прогноз погоды по Киеву и Киевской области на 18 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Почему будет меняться погода в Украине позже
Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, погода в Украине в ближайшие дни - в течение 18-20 апреля - будет "разнообразная по территории".
А обусловят ее такой - разные по свойствам:
- воздушные массы;
- атмосерные фронты.
Так, в субботу (18 апреля) небольшие дожди в большинстве областей обусловит поле слабо пониженного давления.
В воскресенье (19 апреля) - атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части Украины.
В понедельник (20 апреля) днем - второй атмосферный фронт поступит:
- в западные области;
- в Житомирскую область;
- в Винницкую область.
Тем временем "на высотах к нам постепенно будет распространяться холодная воздушная масса".
Учитывая такую ситуацию, ночью 19-20 апреля во многих областях Украины вероятны опасные для некоторых растений заморозки (не только на почве, но даже и в воздухе).
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в апреле температура стремительно упала до -10 и где в Украине насыпало тогда снега.
Кроме того, мы объясняли, каким может быть апрель в Украине в целом.
Читайте также, как аномальные "скачки" погоды в апреле уже могли повлиять на урожай некоторых растений.