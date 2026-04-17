ua en ru
Пт, 17 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Весеннее тепло отступает? Какая погода будет в Украине завтра и почему все изменится позже

15:40 17.04.2026 Пт
3 мин
Украинцам в некоторых областях уже сейчас советуют готовиться к заморозкам
aimg Ирина Костенко
Погода в Украине в ближайшие дни может измениться (фото иллюстративное: Getty Images)

Синоптики предупреждают о приближении к Украине новых воздушных масс. Хотя завтра еще будет относительно тепло, позже погода может стремительно меняться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Читайте также: В Украину возвращаются апрельские заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус (карта)

Какую погоду прогнозируют в Украине 18 апреля

Согласно прогнозу специалистов УкрГМЦ, погода в Украине в течение суток 18 апреля будет с переменной облачностью.

Небольшие дожди вероятны в большинстве областей. Между тем погода без осадков ожидается:

  • на западе Украины;
  • на юго-востоке страны.

Ночью и утром местами может быть туман:

  • в северо-восточных областях;
  • в большинстве центральных областей.

Ветер в течение завтрашнего дня ожидается преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Украине (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температуру воздуха по Украине синоптики УкрГМЦ прогнозируют такую:

  • ночью - от 3 до 8 градусов тепла;
  • днем - от 11 до 16 градусов тепла.

Несколько теплее может быть в юго-восточной части Украины - до +19°C.

Чего ждать от погоды завтра в Киеве и области

Погода по территории Киева и Киевской области завтра также ожидается с переменной облачностью.

Днем вероятен небольшой дождь. Ночью - по области - местами.

Ветер при этом ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температуру воздуха ближайшей ночью прогнозируют такую:

  • в Киеве - около 4-6 градусов тепла;
  • по области - около 3-8 градусов тепла.

Между тем днем столбики термометров могут подняться:

  • в Киеве - до 12-14°C;
  • по области - до 11-16°C.

Прогноз погоды по Киеву и Киевской области на 18 апреля (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Почему будет меняться погода в Украине позже

Согласно информации экспертов Укргидрометцентра, погода в Украине в ближайшие дни - в течение 18-20 апреля - будет "разнообразная по территории".

А обусловят ее такой - разные по свойствам:

  • воздушные массы;
  • атмосерные фронты.

Так, в субботу (18 апреля) небольшие дожди в большинстве областей обусловит поле слабо пониженного давления.

В воскресенье (19 апреля) - атмосферный фронт будет влиять на погоду юго-восточной части Украины.

В понедельник (20 апреля) днем - второй атмосферный фронт поступит:

  • в западные области;
  • в Житомирскую область;
  • в Винницкую область.

Тем временем "на высотах к нам постепенно будет распространяться холодная воздушная масса".

Учитывая такую ситуацию, ночью 19-20 апреля во многих областях Украины вероятны опасные для некоторых растений заморозки (не только на почве, но даже и в воздухе).

Напомним, ранее мы рассказывали, когда в апреле температура стремительно упала до -10 и где в Украине насыпало тогда снега.

Кроме того, мы объясняли, каким может быть апрель в Украине в целом.

Читайте также, как аномальные "скачки" погоды в апреле уже могли повлиять на урожай некоторых растений.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гидрометцентр Погода в Украине Непогода в Украине Экология Погода в Киеве Погода на день Климатолог Метеоролог
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
Впервые за 18 лет: король Швеции прибыл в Украину с неанонсированным визитом
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы