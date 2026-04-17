Весняне тепло відступає? Яка погода буде в Україні завтра і чому все зміниться пізніше
Синоптики попереджають про наближення до України нових повітряних мас. Хоча завтра ще буде відносно тепло, пізніше погода може стрімко змінюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Яку погоду прогнозують в Україні 18 квітня
Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 квітня буде з мінливою хмарністю.
Невеликі дощі ймовірні у більшості областей. Тим часом погода без опадів очікується:
- на заході України;
- на південному сході країни.
Вночі та вранці місцями може бути туман:
- у північно-східних областях;
- у більшості центральних областей.
Вітер впродовж завтрашнього дня очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Прогноз погоди на завтра по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Температуру повітря по Україні синоптики УкрГМЦ прогнозують таку:
- вночі - від 3 до 8 градусів тепла;
- вдень - від 11 до 16 градусів тепла.
Дещо тепліше може бути у південно-східній частині України - до +19°C.
Чого чекати від погоди завтра у Києві та області
Погода по території Києва та Київської області завтра також очікується з мінливою хмарністю.
Вдень ймовірний невеликий дощ. Вночі - по області - місцями.
Вітер при цьому очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температуру повітря найближчої ночі прогнозують таку:
- у Києві - близько 4-6 градусів тепла;
- по області - близько 3-8 градусів тепла.
Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:
- у Києві - до 12-14°C;
- по області - до 11-16°C.
Прогноз погоди по Києву та Київській області на 18 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Чому буде змінюватись погода в Україні пізніше
Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими днями - впродовж 18-20 квітня - буде "різноманітна по території".
А зумовлюватимуть її такою - різні за властивостями:
- повітряні маси;
- атмосерні фронти.
Так, у суботу (18 квітня) невеликі дощі в більшості областей зумовить поле слабко зниженого тиску.
У неділю (19 квітня) - атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини України.
У понеділок (20 квітня) вдень - другий атмосферний фронт надійде:
- у західні області;
- у Житомирську область;
- у Вінницьку область.
Тим часом "на висотах до нас поступово поширюватиметься холодна повітряна маса".
З огляду на таку ситуацію, вночі 19-20 квітня у багатьох областях України ймовірні небезпечні для деяких рослин заморозки (не лише на ґрунті, але навіть і в повітрі).
