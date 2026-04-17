Весняне тепло відступає? Яка погода буде в Україні завтра і чому все зміниться пізніше

Синоптики попереджають про наближення до України нових повітряних мас. Хоча завтра ще буде відносно тепло, пізніше погода може стрімко змінюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

З огляду на таку ситуацію, вночі 19-20 квітня у багатьох областях України ймовірні небезпечні для деяких рослин заморозки (не лише на ґрунті, але навіть і в повітрі).

Тим часом " на висотах до нас поступово поширюватиметься холодна повітряна маса ".

У понеділок (20 квітня) вдень - другий атмосферний фронт надійде:

У неділю (19 квітня) - атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини України.

Так, у суботу (18 квітня) невеликі дощі в більшості областей зумовить поле слабко зниженого тиску.

А зумовлюватимуть її такою - різні за властивостями:

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими днями - впродовж 18-20 квітня - буде " різноманітна по території ".

Прогноз погоди по Києву та Київській області на 18 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись :

Вітер при цьому очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Погода по території Києва та Київської області завтра також очікується з мінливою хмарністю.

Дещо тепліше може бути у південно-східній частині України - до +19°C.

Прогноз погоди на завтра по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Вночі та вранці місцями може бути туман :

Невеликі дощі ймовірні у більшості областей. Тим часом погода без опадів очікується:

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 квітня буде з мінливою хмарністю.

