ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Весняне тепло відступає? Яка погода буде в Україні завтра і чому все зміниться пізніше

15:40 17.04.2026 Пт
3 хв
Українцям у деяких областях вже зараз радять готуватись до заморозків
aimg Ірина Костенко
Погода в Україні найближчими днями може змінитись (фото ілюстративне: Getty Images)

Синоптики попереджають про наближення до України нових повітряних мас. Хоча завтра ще буде відносно тепло, пізніше погода може стрімко змінюватися.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Читайте також: В Україну повертаються квітневі заморозки на ґрунті та у повітрі: де і коли чекати мінус (карта)

Яку погоду прогнозують в Україні 18 квітня

Згідно з прогнозом спеціалістів УкрГМЦ, погода в Україні впродовж доби 18 квітня буде з мінливою хмарністю.

Невеликі дощі ймовірні у більшості областей. Тим часом погода без опадів очікується:

  • на заході України;
  • на південному сході країни.

Вночі та вранці місцями може бути туман:

  • у північно-східних областях;
  • у більшості центральних областей.

Вітер впродовж завтрашнього дня очікується переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Прогноз погоди на завтра по Україні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температуру повітря по Україні синоптики УкрГМЦ прогнозують таку:

  • вночі - від 3 до 8 градусів тепла;
  • вдень - від 11 до 16 градусів тепла.

Дещо тепліше може бути у південно-східній частині України - до +19°C.

Чого чекати від погоди завтра у Києві та області

Погода по території Києва та Київської області завтра також очікується з мінливою хмарністю.

Вдень ймовірний невеликий дощ. Вночі - по області - місцями.

Вітер при цьому очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температуру повітря найближчої ночі прогнозують таку:

  • у Києві - близько 4-6 градусів тепла;
  • по області - близько 3-8 градусів тепла.

Тим часом вдень стовпчики термометрів можуть піднятись:

  • у Києві - до 12-14°C;
  • по області - до 11-16°C.

Прогноз погоди по Києву та Київській області на 18 квітня (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Чому буде змінюватись погода в Україні пізніше

Згідно з інформацією експертів Укргідрометцентру, погода в Україні найближчими днями - впродовж 18-20 квітня - буде "різноманітна по території".

А зумовлюватимуть її такою - різні за властивостями:

  • повітряні маси;
  • атмосерні фронти.

Так, у суботу (18 квітня) невеликі дощі в більшості областей зумовить поле слабко зниженого тиску.

У неділю (19 квітня) - атмосферний фронт впливатиме на погоду південно-східної частини України.

У понеділок (20 квітня) вдень - другий атмосферний фронт надійде:

  • у західні області;
  • у Житомирську область;
  • у Вінницьку область.

Тим часом "на висотах до нас поступово поширюватиметься холодна повітряна маса".

З огляду на таку ситуацію, вночі 19-20 квітня у багатьох областях України ймовірні небезпечні для деяких рослин заморозки (не лише на ґрунті, але навіть і в повітрі).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли у квітні температура стрімко впала до -10 та де в Україні насипало тоді снігу.

Крім того, ми пояснювали, яким може бути квітень в Україні в цілому.

Читайте також, як аномальні "стрибки" погоди у квітні вже могли влинути на врожай деяких рослин.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Гідрометцентр Погода в Україні Негода в Україні Екологія Погода в Києві Погода на день Кліматолог Метеоролог
Новини
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи