В Украину возвращаются апрельские заморозки на почве и в воздухе: где и когда ждать минус (карта)
Синоптики предупреждают о резком похолодании ночью. Опасные для некоторых растений заморозки на почве и даже в воздухе вероятны во многих областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Где и когда именно синоптики прогнозируют заморозки
Согласно предупреждению экспертов УкрГМЦ, опасные метеорологические явления ожидаются, в частности, по территории Киевской области.
Речь идет о заморозках (0-3°C) на поверхности почвы:
- ночью 19 апреля;
- ночью 20 апреля.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Сообщается также, что "заморозки будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".
Предупреждение УкрГМЦ об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Кроме того, заморозки (0-3°C) на поверхности почвы вероятны:
- 19 апреля - в северной части страны;
- 20 апреля - в северных, восточных и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой).
"І уровень опасности, желтый", - уточнили специалисты.
Заморозки на поверхности почвы 19 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Между тем заморозки (0-3°C) в воздухе вероятны 20 апреля:
- в Черниговской области;
- в Сумской области;
- в Харьковской области;
- в Полтавской области.
Заморозки на поверхности почвы и в воздухе 20 апреля (карта: facebook.com/UkrHMC)
"II уровень опасности, оранжевый", - подчеркнули эксперты Укргидрометцентра и снова напомнили, что такие погодные условия "будут наносить вред раннецветущим плодовым деревьям".
Напомним, ранее мы рассказывали, когда в апреле температура стремительно упала до -10 и где в Украине насыпало тогда снега.
Кроме того, мы объясняли, почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит.
Читайте также, каким может быть апрель в Украине в целом.