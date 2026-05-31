Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский
Для достижения реальной безопасности и завершения войны необходимо усилить международное политическое и экономическое давление на Россию. Также нужно обеспечить Украину достаточной поддержкой.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал.
Призыв к усилению давления на РФ
Глава государства подчеркнул, что для прекращения регулярных российских обстрелов и ударов по украинским городам нужны решительные консолидированные действия международного сообщества и наращивание ограничений против страны-агрессора.
"Все эти удары надо остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на Россию", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, мировые лидеры и партнеры должны активизировать все доступные рычаги влияния, в частности внутренние дальнобойные санкции и экономические ограничения.
"Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир", - заявил глава государства.
Ликвидация последствий удара по Днепру
Зеленский добавил, что сейчас в Днепре продолжается ликвидация последствий очередного российского обстрела. В результате вражеской атаки с применением беспилотника вспыхнул масштабный пожар в складском здании терминала "Новой почты", огонь также охватил расположенные рядом автомобили.
На месте происшествия непрерывно работают подразделения ГСЧС, которые пытаются локализовать и потушить возгорание. К ликвидации последствий привлечены значительные силы и спецтехника - около 70 спасателей, 40 сотрудников полиции и почти 30 единиц специальной техники.
Все профильные службы прилагают максимум усилий для скорейшего обуздания огня. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.
Обстрел Днепра и массированная атака 31 мая
Напомним, днем 31 мая российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по Днепру. В результате вражеской атаки вспыхнул масштабный пожар на складе логистической компании, огонь также охватил припаркованные рядом автомобили.
Как стало известно впоследствии, вражеский дрон полностью сжег отделение №1 "Новой почты", однако среди сотрудников никто не пострадал. По словам городского головы Бориса Филатова, жилая застройка города не получила повреждений.
Кроме того, этой же ночью Россия осуществила массированное воздушное нападение на Украину, выпустив 229 ударных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов-имитаторов "Пародия".
Вражеские воздушные цели запускались одновременно с семи различных направлений. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 212 вражеских БПЛА.