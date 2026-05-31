Только давление на Россию остановит регулярные удары по украинским городам, - Зеленский

Для достижения реальной безопасности и завершения войны необходимо усилить международное политическое и экономическое давление на Россию. Также нужно обеспечить Украину достаточной поддержкой.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальный Telegram-канал .

Призыв к усилению давления на РФ

Глава государства подчеркнул, что для прекращения регулярных российских обстрелов и ударов по украинским городам нужны решительные консолидированные действия международного сообщества и наращивание ограничений против страны-агрессора.

"Все эти удары надо остановить. Нужна лишь достаточная поддержка нашей защиты и продолжение давления на Россию", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, мировые лидеры и партнеры должны активизировать все доступные рычаги влияния, в частности внутренние дальнобойные санкции и экономические ограничения.

"Наши дальнобойные санкции, санкции от партнеров, все формы политического и экономического давления на Россию должны сработать, чтобы можно было достичь реальной безопасности. Только давление сработает на мир", - заявил глава государства.

Ликвидация последствий удара по Днепру

Зеленский добавил, что сейчас в Днепре продолжается ликвидация последствий очередного российского обстрела. В результате вражеской атаки с применением беспилотника вспыхнул масштабный пожар в складском здании терминала "Новой почты", огонь также охватил расположенные рядом автомобили.

Фото: последствия удара по "Новой почте" в Днепре (t.me/V_Zelenskiy_official)

На месте происшествия непрерывно работают подразделения ГСЧС, которые пытаются локализовать и потушить возгорание. К ликвидации последствий привлечены значительные силы и спецтехника - около 70 спасателей, 40 сотрудников полиции и почти 30 единиц специальной техники.

Все профильные службы прилагают максимум усилий для скорейшего обуздания огня. По имеющейся информации, пострадавших в результате инцидента нет.