Венеціанська комісія підтримала закон Зеленського, а Сумську область виводять з "червоної" зони: новини за 7 травня

Венеційська комісія схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування, з 8 травня в Україні не буде жодної області в "червоній" зоні, на Землю падає неконтрольована китайська ракета. Детальніше про те, що сталося в п'ятницю, 7 травня, - в матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні і в світі: останні новини

Сумську область виводять із "червоної" зони карантину. Відзавтра в Україні немає жодної області, яка має "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що Міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу може видаватися лише тим, хто отримав щеплення препаратом, схваленим Всесвітньою організацією охорони здоров'я

Україна надасть Індії гуманітарну допомогу для боротьби зі спалахом коронавірусу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 7 травня.

Білорусь отримала власну вакцину від COVID-19. Її мають намір пристосувати до штамів коронавірусу, які з'являться в майбутньому. Про це заявив президент Олександр Лукашенко.

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування китайської вакцини Sinopharm від коронавірусу.

В'язниця за брехню у деклараціях: Венеційська комісія підтримала закон Зеленського

Венеційська комісія схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування. Згідно з висновком, проект відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Як писало РБК-Україна, 27 січня Зеленський вніс до ВР законопроект, який пропонує повернути позбавлення волі за недостовірне декларування. Документ було визначено як невідкладний.

"Справа Сенцова": в Росії звільнили політв'язня Чирнія

Сьогодні з виправної колонії суворого режиму у місті Батайську Ростовської області (РФ) звільнили українського політв'язня Олексія Чирнія. Він сім років відбував покарананя через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

Як відомо, Олексій Чирній вважається четвертим фігурантом "справи Сенцова", у якій фігурують кінорежисер Олег Сенцов, студент Олександр Кольченко, фотограф Геннадій Афанасьєв. Їх звинуватили у "підготовці терористичного акту". Чирній єдиний, хто визнав свою провину на суді, хоча не погодився з кваліфікацією своїх дій як "терористичних".

Лукашенко готовий провести дострокові вибори. Але тільки паралельно з США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий провести дострокові вибори в країні. Але тільки за умови дострокових виборів президента США.

"Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори", - заявив Лукашенко журналістам.

На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо

Китайська важка ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю після запуску, може в найближчі вихідні увійти в атмосферу і впасти на Землю. Ракета увійде в атмосферу в районі 8 травня, точний час і місце можна буде визначити за кілька годин до події.

З'явилися перші фото падаючого об'єкта, зняті телескопом.

Під Житомиром пронісся руйнівний смерч: відео наслідків явища

Під Житомиром пронісся смерч, який наробив чимало лиха на території Ярунського лісництва, і в прямому сенсі слова наламав дров. Орієнтовна площа пошкоджених насаджень сягає близько 20 гектарів.

Наслідки розгулу стихії показали на відео.

Санкції, аномальні ставки і виліт з УПЛ: що відомо про скандал навколо "Миная"

Вчора аутсайдер Української Прем'єр-ліги "Минай" опинився в центрі скандалу - гравці клубу не хотіли виходити на матч проти "Шахтаря" на тлі аномальних ставок на перемогу "гірників" з великим рахунком.

Детальніше про скандал і про те, що передувало цьому - в матеріалі РБК-Україна.

В Україні на вихідних кардинально зміниться погода: детальний прогноз і карти

Погода в Україні на довгих вихідних, пов'язаних зі святкуванням Дня перемоги, кардинально зміниться. Якщо в суботу 8 травня термометри будуть показувати близько +10, то вже 10 травня нас чекає +20 і навіть більше. У той же час по країні буде переміщатися грозовий фронт. Детальний прогноз і карти погоди на три дні читайте в матеріалі Styler.