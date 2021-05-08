Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского, а Сумскую область выводят из "красной" зоны: новости за 7 мая

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование, с 8 мая в Украине не будет ни одной области в "красной"зоне, на Землю падает неконтролируемая китайская ракета. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 7 мая, - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

Сумскую область выводят из "красной" зоны карантина. С 8 мая в Украине не будет ни одной области, в которой установлен "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что Международный сертификат вакцинации от коронавируса может выдаваться только тем, кто получил прививку препаратом, одобренным Всемирной организацией здравоохранения.

Украина предоставит Индии гуманитарную помощь для борьбы со вспышкой коронавируса. Соответствующий указ издал президент Владимир Зеленский в пятницу, 7 мая.

Беларусь получила собственную вакцину от COVID-19. Ее намерены приспособить к штаммам коронавируса, которые появятся в будущем. Об этом заявил президент Александр Лукашенко.

Всемирная организация здравоохранения одобрила экстренное применение китайской вакцины Sinopharm от коронавируса.

Тюрьма за ложь в декларациях: Венецианская комиссия поддержала закон Зеленского

Венецианская комиссия одобрила законопроект президента Владимира Зеленского о тюрьме за недостоверное декларирование. Согласно заключению, проект соответствует международным обязательствам Украины.

Напомним, 27 января Зеленский внес в ВР законопроект, который предлагает вернуть лишение свободы за недостоверное декларирование. Документ был определен как неотложный.

"Дело Сенцова": в России освободили политзаключенного Чирния

7 мая из исправительной колонии строгого режима в городе Батайске Ростовской области (РФ) освободили украинского политзаключенного Алексея Чирния. Он семь лет отбывал наказание из-за незаконного приговора суда за якобы подготовку терактов на территории временно оккупированного Крыма.

Алексей Чирний считается четвертым фигурантом "дела Сенцова", в которой фигурируют кинорежиссер Олег Сенцов, студент Александр Кольченко, фотограф Геннадий Афанасьев. Их обвинили в "подготовке террористического акта". Чирний единственный, кто признал свою вину на суде, хотя не согласился с квалификацией своих действий как "террористических".

Лукашенко готов провести досрочные выборы. Но только параллельно с США

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов провести досрочные выборы в стране. Но только при условии досрочных выборов президента США.

"Я за выборы, которых они требуют. Я переживу все, переступлю через то, что мы независимы, суверенны. Я готов. Параллельно с американцами. Американцы пусть назначают досрочные выборы, и мы в этот же день назначим в Беларуси выборы", - заявил Лукашенко журналистам.

На Землю падает неконтролируемая китайская ракета: что известно

Китайская тяжелая ракета-носитель Long March 5B, вышедшая из-под контроля после запуска, может в ближайшие выходные войти в атмосферу и упасть на Землю. Ракета войдет в атмосферу в районе 8 мая, точное время и место можно будет определить за несколько часов до события.

Появились первые фото падающего объекта, снятые телескопом.

Под Житомиром пронесся разрушительный смерч: видео последствий явления

Под Житомиром пронесся смерч, который наделал немало беды на территории Ярунского лесничества, и в прямом смысле слова наломал дров. Ориентировочная площадь поврежденных насаждений достигла около 20 гектаров.

Последствия разгула стихии показали на видео.

Санкции, аномальные ставки и вылет из УПЛ: что известно о скандале вокруг "Миная"

Вчера аутсайдер Украинской Премьер-лиги "Минай" оказался в центре скандала - игроки клуба не хотели выходить на матч против "Шахтера" на фоне аномальных ставок на победу "горняков" с большим счетом.

Подробнее о скандале и о том, что предшествовало этому - в материале РБК-Украина.

В Украине на выходных кардинально поменяется погода: детальный прогноз и карты

Погода в Украине на длинных выходных, связанных с празднованием Дня победы, кардинально поменяется. Если в субботу 8 мая термометры будут показывать около +10, то уже 10 мая нас ждет +20 и даже больше. В то же время по стране будет перемещаться грозовой фронт. Детальный прогноз и карты погоды на три дня читайте в материале Styler