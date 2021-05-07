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Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 13:36
Сумська область останньою в Україні виходить з "червоної" зони карантину Фото: Сумська область вийшла з червоної зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сумську область виводять із "червоної" зони карантину. Відзавтра в Україні немає жодної області, яка має "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Про це повідомив міністр кабінету міністрів Олег Немчінов у Telegram.

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області", - написав Немчінов.

На території регіону встановлено "жовту" зону карантину.

РБК-Україна писало, що Сумська область незабаром може вийти з "червоної" зони епідемічної небезпеки. Міністерство охорони здоров'я вже готує відповідне подання про виведення області.

Нагадаємо, Запорізьку і Полтавську області з 7 травня вивели з "червоної" зони карантину.

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