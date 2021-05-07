Санкції, аномальні ставки і виліт з УПЛ: що відомо про скандал навколо "Миная"

Вчора аутсайдер Української Прем'єр-ліги "Минай" опинився в центрі скандалу - гравці клубу не хотіли виходити на матч проти "Шахтаря" на тлі аномальних ставок на перемогу "гірників" з великим рахунком.

Аномальні ставки в матчі з "Шахтарем"

Гра повинна була початися о 19:00. Зазвичай команди приїжджають на стадіон як мінімум за годину і за 45 хвилин до стартового свистка виходять на розминку. "Минай" же на "Олімпійський", де проходила гра, приїхав, за інформацією транслятора, за 40 хвилин. При цьому на розминку гравці не вийшли, як втім, і на поле в запланований час. При цьому гравці закарпатського клубу закрилися в роздягальні і відмовлялися виходити. Делегати матчу пригрозили зарахувати технічну поразку клубу, якщо ті не вийдуть в підтрибунне приміщення о 19:25. В результаті гравці "Миная" таки на поле вийшли, а розминку провели в роздягальні.

У ЗМІ відразу ж з'явилася інформація про те, що гравці "Миная" не хочуть виходити на поле через нібито аномальних ставок на розгромну перемогу "Шахтаря" з різницею більше ніж 3,5 гола. Інформацію про аномальні ставки сьогодні підтвердили і в Українській асоціації футболу. При цьому комітет етики і чесної гри УАФ навіть звертався до букмекерів заморозити виплати і не приймати нові ставки по ходу матчу. У підсумку поєдинок завершився перемогою "гірників" як раз з рахунком 4: 0.

Фактор Севідова

В кінці березня в пресу просочилися чутки про те, що після відставки Василя Кобіна "Минай" повинен очолити Олександр Севідов. Його неодноразово підозрювали в участі в договірних матчах, а минулого року УАФ дискваліфікувала Севідова на п'ять років. Йому закидають участь у "договірняках" з командою "Суми" - останнім українським клубом, який він очолював. Сам же клуб був позбавлений професійного статусу. З таким рішенням Севідов не погодився і подав апеляцію на рішення КДК.

В результаті Севідов "Минай" так і не очолив - місце наставника зайняв Микола Цимбал, але ось в структурі клубу залишився. За словами самого Севідова, він в "Минає" буде займатися "створенням науково-методичного відділу".

Санкції РНБО проти власника

На початку квітня Рада національної безпеки і оборони ввела санкції проти 10 топ-контрабандистів України. Серед них опинився і власник "Миная" Валерій Пересоляк. Активи контрабандистів були заморожені. У пресі з'явилися чутки, що в зв'язку з санкціями проти власника, клуб і зовсім може припинити своє існування.

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В результаті УАФ звернулася до букмекерів з проханням обмежити прийом ставок на останній матч "Миная" в УПЛ, а також заявила, що проведе перевірку інших матчів закарпатського клубу. Також пообіцяли передати всі зібрані матеріали в поліцію. А тим часом "Минай" вже остаточно розпрощався з шансами залишитися в УПЛ і вилітає в Першу лігу.