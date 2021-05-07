В'язниця за брехню у деклараціях: Венеційська комісія підтримала закон Зеленського

Венеційська комісія схвалила законопроект президента Володимира Зеленського про в'язницю за недостовірне декларування. Згідно з висновком, проект відповідає міжнародним зобов'язанням України.

Про це свідчить висновок комісії.

Венеційка вітає повторне запровадження ув'язнення за брехню у деклараціях.

У комісії наголосили, що посилення санкцій повинно супроводжуватися посиленням антикорупційних інституцій і механізмів.

"Підвищення санкцій може бути необхідно, але цього недостатньо, якщо антикорупційні інституції не працюють належним чином", - вказано у висновку.

На думку Венеційки, законопроект не суперечить рішенню Конституційного суду України та відповідає попереднім рекомендаціям комісії.

Документ також відповідає міжнародним зобов'язанням України. Міжнародне право вимагає наявності системи декларування активів і підкріплення її відповідними санкціями.

Однак у висновку звертають увагу, що важко визначити грошовий штраф або термін тюремного ув'язнення, які представляли б "середній європейський показник" у таких випадках.

У комісії шкодують, що посилення покарань зможуть застосувати тільки до наступного циклу декларування, тобто до 1 квітня 2022 року.