Рада зробила крок до повернення в'язниці за брехню у деклараціях

Верховна рада прийняла за основу законопроект про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях . Йдеться про проект закону №4651.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 283 нардепи.

Закон пропонує внести зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на термін до 2 років та штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вказані особи не внесли до декларації активи та нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Якщо ж вартість незадекларованого буде понад 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, то депутат, держслужбовець чи представник органів місцевого самоврядування може отримати 2 роки в'язниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу передбачають посилення відповідальності за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевого самоврядування. У разі доведення провини вказані особи можуть отримати до двох років за гратами.

Цей закон передбачає, що особа, яка вчинила кримінальні правопорушення по вище зазначеним статтям, не зможе бути звільнена від кримінальної відповідальності. Навіть у випадку, якщо після вчинення правопорушення вона щиро покаялася, активно сприяла розкриттю правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.