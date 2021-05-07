Лукашенко готовий провести дострокові вибори. Але тільки паралельно з США

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий провести дострокові вибори в країні. Але тільки за умови дострокових виборів президента США.

Про це він заявив сьогодні журналістам, передає БЕЛТА .

За його словами, він готовий до дострокових виборів президента Білорусі і нібито публічно про це говорить.

"Я за вибори, яких вони вимагають. Я переживу все, переступлю через те, що ми незалежні, суверенні. Я готовий. Паралельно з американцями. Американці нехай призначають дострокові вибори, і ми в цей же день призначимо в Білорусі вибори", - заявив Лукашенко.

Він також розкритикував попередні вибори в США.

"Вони витерли ноги об чинного президента (Дональда Трампа, - ред.). Вони досі йому в цьому "Твіттері" не дають слова сказати. Вони тоді його заблокували. Який же доступ до засобів масової інформації?" - додав Лукашенко.