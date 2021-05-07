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"Справа Сенцова": в Росії звільнили політв'язня Чирнія

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 16:09
"Справа Сенцова": в Росії звільнили політв'язня Чирнія Фото: політв'язень Олексій Черній (t.me/denisovaombudsman)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні з виправної колонії суворого режиму у місті Батайську Ростовської області (РФ) звільнили українського політв'язня Олексія Чирнія. Він сім років відбував покарананя через незаконний вирок суду за начебто підготовку терактів на території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомила український омбудсмен Людмила Денісова.

Політв'язня незаконно утримували в декількох колоніях суворого режиму на території Російській Федерації - в Магадані, Москві, Ростові-на-Дону.

"Сьогодні... під наглядом озброєної охорони його етапували до російсько-українського кордону для примусової депортації з території Росії, не даючи Олексію поспілкуватися з його матір’ю і батьком, які приїхали його зустрічати з тимчасово окупованого Криму", - повідомила омбудсмен.

Наразі Чирній перетнув українсько-російський кордон і прибув в український пункт пропуску "Мілове" Луганської області.

Як відомо, Олексій Чирній вважається четвертим фігурантом "справи Сенцова", у якій фігурують кінорежисер Олег Сенцов, студент Олександр Кольченко, фотограф Геннадій Афанасьєв. Їх звинуватили у "підготовці терористичного акту".

Чирній єдиний, хто визнав свою провину на суді, хоча не погодився з кваліфікацією своїх дій як "терористичних".

Раніше повідомлялося, що захист українського політв'язня Олега Приходька готує апеляційну скаргу та скаргу до Європейського суду з прав людини.

РБК-Україна також писало, що стан здоров'я українського політв'язня Івана Яцкіна, якого утримують в окупованому Криму, погіршився.

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