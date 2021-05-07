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На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо

Новость на русском → Пекін, П'ятниця 07 травня 2021 12:32
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо Фото: китайська ракета падає на Землю (wikipedia.com)
Автор: Анастасія Рокитна

Китайська важка ракета-носій Long March 5B, що вийшла з-під контролю після запуску, може в найближчі вихідні увійти в атмосферу і впасти на Землю. Ракета увійде в атмосферу в районі 8 травня, точний час і місце можна буде визначити за кілька годин до події.

Про це повідомляє BBC.

Що відбувається

29 квітня Китай запустив на орбіту базовий модуль своєї майбутньої космічної станції за допомогою важкої ракети-носія Long March 5b ("Чанчжен-5В").

У Пентагону викликає побоювання, що великі частини ракети-носія, сходження з орбіти якої не контролюється, можуть впасти на Землю і завдати шкоди. Ця ракета важить 22 тонни. У зв'язку з такою важкою вагою в США і побоюються, що не всі уламки ракети згорять в атмосфері.

На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомоФото: падаюча на Землю ракета (space.com)

Коли ракета може впасти на Землю

Вчений з астрофізичного центру Гарвардського університету Джонатан Макдауелл очікує, що ракета знову увійде в атмосферу десь між 8 і 10 травня.

"За цей дводенний період вона здійснить кругосвітню подорож 30 разів", - розповів він у коментарі для CNN.

Куди може впасти ракета

Зона потенційного падіння обмежується траєкторією ступені ракети, пише BBC. Зона ризику включає регіони між 41 градусом північної і 41 градусом південної широти.

Це означає, що Нью-Йорк в США, південь Чилі, Веллінгтон в Новій Зеландії і столиця КНР Пекін також знаходяться в зоні ризику.

Втім, в Китаї очікують, що уламки ракети впадуть в міжнародні води.

На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо

Реакція Пекіна

За словами офіційного представника Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбіня, велика частина уламків ракети "Чанчжен-5В" буде спалена при вході в атмосферу і навряд чи завдасть будь-якої шкоди.

Реакція США

Міністр оборони США Ллойд Остін зазначив, що поки Пентагон не планує збивати китайську космічну ракету. При цьому США стежать за траєкторією падіння ракети.

Нагадаємо, Китай запустив основний модуль національної космічної станції.

Після цього в Пентагоні заявили, що ракета вийшла з-під контролю.

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На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
На Землю падає неконтрольована китайська ракета: що відомо
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