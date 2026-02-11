Важно для каждого: к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды
Из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призывают срочно проверить запасы воды. Людям напомнили также о необходимых суточных нормах, которые лучше иметь каждому.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Какие запасы воды и для чего лучше иметь в Киеве
Согласно информации КГГА, Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов.
Уточняется, что специалисты - коммунальные службы и энергетики - работают в столице круглосуточно.
В то же время пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак.
В связи с этим киевлян и гостей города призывают:
- проверить свои запасы воды - питьевой и технической;
- при необходимости - обновить их.
В КГГА напомнили также, что рекомендуемая суточная норма на одного человека такова:
- 3 литра питьевой воды;
- 10-12 литров технической воды - для гигиены и приготовления пищи.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Где киевлянам найти другую важную информацию
В завершение в пресс-службе КГГА напомнили, что подробнее о рекомендациях и работе городских сервисов в случае отсутствия электроснабжения можно узнать на Официальном портале Киева.
Речь идет об информации насчет:
- пунктов обогрева, развернутых в столице;
- загрузки карты Киева на смартфон;
- работы бюветов;
- подготовки к возможным дальнейшим отключениям электроэнергии (связанных с вражескими обстрелами энергоструктуры);
- адаптации быта к возможным ограничениям в энергосистеме.
Полезная информация на случай отсутствия электроснабжения (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения.
При этом после массированных вражеских обстрелов в городах и поселках Украины могут возникать проблемы с централизованным водоснабжением.
Так, например, в конце ноября 2025 года снижение давления воды в разных районах Киева было связано именно с ударами РФ по энергетике.
Подобная ситуация уже неоднократно складывалась в городе с начала года.
Известно, в то же время, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому недавно мы сообщали, как найти ближайший бювет с генератором (который работает даже без света).
