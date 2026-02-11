Важно для каждого: к киевлянам обратились со срочным предупреждением насчет воды

Из-за угрозы вражеских атак и низкой температуры воздуха жителей и гостей Киева призывают срочно проверить запасы воды. Людям напомнили также о необходимых суточных нормах, которые лучше иметь каждому.

Читайте также : Вода может исчезнуть вместе со светом: как пережить отключение без вреда здоровью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

В завершение в пресс-службе КГГА напомнили, что подробнее о рекомендациях и работе городских сервисов в случае отсутствия электроснабжения можно узнать на Официальном портале Киева .

В КГГА напомнили также, что рекомендуемая суточная норма на одного человека такова:

В связи с этим киевлян и гостей города призывают:

В то же время пока сохраняется низкая температура воздуха, существует риск новых вражеских атак .

Уточняется, что специалисты - коммунальные службы и энергетики - работают в столице круглосуточно.

Согласно информации КГГА, Киев противостоит врагу в один из самых сложных отопительных периодов .

Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина занимает одно из последних мест в Европе по запасам пресной воды на душу населения.

При этом после массированных вражеских обстрелов в городах и поселках Украины могут возникать проблемы с централизованным водоснабжением.

Так, например, в конце ноября 2025 года снижение давления воды в разных районах Киева было связано именно с ударами РФ по энергетике.

Подобная ситуация уже неоднократно складывалась в городе с начала года.

Известно, в то же время, что в столице действует сеть из более 170 бюветных комплексов, поэтому недавно мы сообщали, как найти ближайший бювет с генератором (который работает даже без света).

Читайте также, почему возле многоэтажек Киева могут появиться биотуалеты и что стоит знать о реальной ситуации на Дарницкой ТЭЦ.