Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором
В Киеве действует сеть из более 170 бюветных комплексов. 154 из них имеют возможность подключения к генератору.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Как работает бюветная сеть в Киеве
В КГГА рассказали, ссылаясь на специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", что в столице сейчас действует сеть из более 170 бюветных комплексов.
"154 из них имеют возможность подключения к генератору", - объяснили украинцам.
Отмечается, что бюветная сеть является временным источником воды для горожан:
- в случае обесточивания насосных станций;
- пока работу системы водоснабжения не восстановят.
"Бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы", - подчеркнули в КГГА.
Электронная карта работающих бюветов (скриншот: kyivvodfond.com.ua)
Как найти ближайший к своему дому бювет
Для того чтобы найти ближайший к своему дому в Киеве бювет, можно воспользоваться соответствующей картой на сайте СВКП "Киевводфонд".
Жителям и гостям столицы объяснили, что на этой карте бюветы обозначены разными цветами.
"В частности фиолетовым - те комплексы, которые имеют возможность подключения к генератору", - рассказали гражданам.
В завершение в КГГА напомнили, что на случай отключений электроэнергии для горожан подготовили необходимые инструкции и рекомендации.
"Эти советы также переведены на жестовом языке", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.
Повреждения были зафиксированы в разных районах.
Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов. Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.
Были обесточены также объекты водопроводной инфраструктуры города, в результате чего водоснабжение в большинстве районов либо отсутствует совсем, либо подается с пониженным давлением.
Позже в КГГА сообщили, что на левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары, а над городом образовался смог.
Учитывая это, гражданам объяснили, как уберечь здоровье и следить за качеством воздуха в столице.
