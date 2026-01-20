ua en ru
Вт, 20 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором

Вторник 20 января 2026 16:46
UA EN RU
Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генератором Некоторые бюветы в Киеве могут подключаться к генераторам во время отключений света (фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве действует сеть из более 170 бюветных комплексов. 154 из них имеют возможность подключения к генератору.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Как работает бюветная сеть в Киеве

В КГГА рассказали, ссылаясь на специализированное водохозяйственное коммунальное предприятие "Киевводфонд", что в столице сейчас действует сеть из более 170 бюветных комплексов.

"154 из них имеют возможность подключения к генератору", - объяснили украинцам.

Отмечается, что бюветная сеть является временным источником воды для горожан:

  • в случае обесточивания насосных станций;
  • пока работу системы водоснабжения не восстановят.

"Бюветы в пешей доступности работают во всех микрорайонах столицы", - подчеркнули в КГГА.

Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генераторомЭлектронная карта работающих бюветов (скриншот: kyivvodfond.com.ua)

Как найти ближайший к своему дому бювет

Для того чтобы найти ближайший к своему дому в Киеве бювет, можно воспользоваться соответствующей картой на сайте СВКП "Киевводфонд".

Жителям и гостям столицы объяснили, что на этой карте бюветы обозначены разными цветами.

"В частности фиолетовым - те комплексы, которые имеют возможность подключения к генератору", - рассказали гражданам.

В завершение в КГГА напомнили, что на случай отключений электроэнергии для горожан подготовили необходимые инструкции и рекомендации.

"Эти советы также переведены на жестовом языке", - подытожили в пресс-службе городской госадминистрации.

Запас воды в Киеве без света: как найти ближайший бювет с генераторомПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, в ночь на 20 января РФ в очередной раз атаковала Киев, использовав баллистические ракеты и дроны. В городе прогремели мощные взрывы, из-за чего в некоторых локациях возникли проблемы с электро- и водоснабжением.

Повреждения были зафиксированы в разных районах.

Утром после комбинированного вражеского удара без тепла в Киеве оставались 5635 многоквартирных домов. Без электроснабжения в результате ночной атаки РФ по объектам энергетики столицы оставались более 335 тысяч киевлян.

Были обесточены также объекты водопроводной инфраструктуры города, в результате чего водоснабжение в большинстве районов либо отсутствует совсем, либо подается с пониженным давлением.

Позже в КГГА сообщили, что на левом берегу Киева в результате вражеских обстрелов возникли пожары, а над городом образовался смог.

Учитывая это, гражданам объяснили, как уберечь здоровье и следить за качеством воздуха в столице.

Читайте также, сколько воды нужно иметь в запасе, как правильно ее хранить и как поддерживать личную гигиену при любых условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев Обстрел Киева Водоснабжение бюветы Советы Отключения света
Новости
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Зеленский: у нас ПВО не стало меньше, но ракет у России - больше
Аналитика
Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за Гренландию. Как Трамп шантажирует Европу тарифами и что это значит для Украины