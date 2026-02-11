ua en ru
Получит ли Украина 90 млрд евро: Европарламент вынес окончательный вердикт

Евросоюз, Среда 11 февраля 2026 13:55
Иллюстративное фото: евродепутаты согласовали кредит Украине на 90 млрд евро (GettyImages)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 11 февраля, Европейский парламент одобрил кредит Украине в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Европарламента и заявлении Минфина Украины.

Европейские депутаты поддержали этот кредит на период 2026-2027 годов 458 голосами "за", еще 140 проголосовали "против", 44 "воздержались".

Кредит будет финансироваться за счет займа Европейского Союза на финансовых рынках, а проценты будут выплачиваться из европейского бюджета.

Кредит поможет Украине противостоять агрессии России, в частности путем закупок вооружения.

Реакция Минфина Украины

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что 90 млрд евро помогут укрепить оборонный потенциал страны и обеспечить приоритетные расходы.

"Я благодарен европейским институтам и всем, кто упорно работал над этим решением, за обеспечение быстрого законодательного процесса, который, надеемся, позволит Украине получить средства уже в апреле", - сказал он.

Отмечается, что Евросоюз остается крупнейшим донором финансовой поддержки Украины - с начала полномасштабной войны он предоставил помощи на 70,7 млрд евро.

Средства будут направлены на обеспечение функционирования госбюджета Украины:

  • 30 млрд евро предусмотрено бюджетной поддержки;
  • 60 млрд евро - на военную поддержку.

Министерство финансов ожидает, что первый транш Украина получит уже во втором квартале 2026 года.

"Минфин приветствует это решение как важный и своевременный шаг для обеспечения финансовой устойчивости государства в условиях продолжающейся оружия новой агрессии РФ против Украины", - говорится в заявлении.

Что предшествовало

Напомним, ранее в Европейской комиссии представили план предоставления Украине кредита на 90 миллиардов евро, который согласовали на саммите в середине декабря.

После этого в ЕС возник спор из-за предоставления Киеву займа в размере 90 млрд евро. Его причиной стал вопрос о возможности Украины тратить эти деньги на оружие из США, а также распределения обслуживания и вознаграждения за кредитование.

Проблема заключалась в том, что Франция требовала предоставления преференций странам ЕС, тогда как Германия отстаивала возможность при необходимости покупать оружие в США и других странах. Отмечалось, что это могло замедлить приобретение Украиной необходимого вооружения.

Кроме того, некоторые страны ЕС требуют обязать страны, которые не входят в блок, платить комиссию за заключение с Украиной контрактов, которые будут оплачиваться средствами из кредита в 90 млрд евро.

Отметим, 4 февраля послы ЕС одобрили предоставление Украине кредита на сумму 90 млрд евро. Кроме того, трем странам Евросоюза - Чехии, Словакии и Венгрии, позволили не брать на себя гарантии по финансированию Украины в размере 90 млрд евро.

