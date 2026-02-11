Важливо для кожного: до киян звернулись із терміновим попередженням щодо води
Через загрозу ворожих атак і низьку температуру повітря мешканців і гостей Києва закликають терміново перевірити запаси води. Людям нагадали також про необхідні добові норми, які краще мати кожному.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Читайте також: Вода може зникнути разом зі світлом: як пережити відключення без шкоди здоров'ю
Які запаси води й для чого краще мати в Києві
Згідно з інформацією КМДА, Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів.
Уточнюється, що спеціалісти - комунальні служби та енергетики - працюють у столиці цілодобово.
Водночас допоки зберігається низька температура повітря, існує ризик нових ворожих атак.
У зв'язку з цим киян і гостей міста закликають:
- перевірити свої запаси води - питної та технічної;
- за потреби - оновити їх.
У КМДА нагадали також, що рекомендована добова норма на одну людину є такою:
- 3 літри питної води;
- 10-12 літрів технічної води - для гігієни та приготування їжі.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Де киянам знайти іншу важливу інформацію
Насамкінець у прес-службі КМДА нагадали, що детальніше про рекомендації та роботу міських сервісів у разі відсутності електропостачання можна дізнатись на Офіційному порталі Києва.
Йдеться про інформацію щодо:
- пунктів обігріву, розгорнутих у столиці;
- завантаження мапи Києва на смартфон;
- роботи бюветів;
- підготовки до можливих подальших відключень електроенергії (пов'язаних із ворожими обстрілами енергоструктури);
- адаптації побуту до можливих обмежень в енергосистемі.
Корисна інформація на випадок відсутності електропостачання (скриншот: kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення.
При цьому після масованих ворожих обстрілів у містах і селищах України можуть виникати проблеми із централізованим водопостачанням.
Так, наприклад, наприкінці листопада 2025 року зниження тиску води у різних районах Києва було пов'язане саме з ударами РФ по енергетиці.
Подібна ситуація вже неодноразово складалась у місті від початку року.
Відомо, водночас, що у столиці діє мережа із понад 170 бюветних комплексів, тож нещодавно ми повідомляли, як знайти найближчий бювет із генератором (який працює навіть без світла).
Читайте також, чому біля багатоповерхівок Києва можуть з'явитися біотуалети та що варто знати про реальну ситуацію на Дарницькій ТЕЦ.