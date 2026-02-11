Важливо для кожного: до киян звернулись із терміновим попередженням щодо води

Через загрозу ворожих атак і низьку температуру повітря мешканців і гостей Києва закликають терміново перевірити запаси води. Людям нагадали також про необхідні добові норми, які краще мати кожному.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Насамкінець у прес-службі КМДА нагадали, що детальніше про рекомендації та роботу міських сервісів у разі відсутності електропостачання можна дізнатись на Офіційному порталі Києва .

У КМДА нагадали також, що рекомендована добова норма на одну людину є такою:

У зв'язку з цим киян і гостей міста закликають:

Уточнюється, що спеціалісти - комунальні служби та енергетики - працюють у столиці цілодобово.

Згідно з інформацією КМДА, Київ протистоїть ворогу в один із найскладніших опалювальних періодів .

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна посідає одне з останніх місць в Європі за запасами прісної води на душу населення.

При цьому після масованих ворожих обстрілів у містах і селищах України можуть виникати проблеми із централізованим водопостачанням.

Так, наприклад, наприкінці листопада 2025 року зниження тиску води у різних районах Києва було пов'язане саме з ударами РФ по енергетиці.

Подібна ситуація вже неодноразово складалась у місті від початку року.

Відомо, водночас, що у столиці діє мережа із понад 170 бюветних комплексів, тож нещодавно ми повідомляли, як знайти найближчий бювет із генератором (який працює навіть без світла).

