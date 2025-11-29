В четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением: что говорят в водоканале

После массированного обстрела РФ в Киеве фиксируют проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

"Вниманию жителей правобережной части города. Из-за вражеских обстрелов в столице сейчас сложная ситуация с электроснабжением, что очень сильно влияет на объекты водоснабжения", - отметили в Киевводоканале.

Сообщается, что в связи с обесточиванием водопроводных насосных станций правобережной части города снижено давление в водопроводных сетях: Голосеевского, Соломенского, Шевченковского, Святошинского районах.

"Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам", - добавили в пресс-службе Киевводоканала.