ua en ru
Сб, 29 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением: что говорят в водоканале

Суббота 29 ноября 2025 12:31
UA EN RU
В четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением: что говорят в водоканале Фото: в четырех районах Киева есть проблемы с водоснабжением (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

После массированного обстрела РФ в Киеве фиксируют проблемы с водоснабжением. Отмечается, что снижение давления связано с ударами по энергетике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

"Вниманию жителей правобережной части города. Из-за вражеских обстрелов в столице сейчас сложная ситуация с электроснабжением, что очень сильно влияет на объекты водоснабжения", - отметили в Киевводоканале.

Сообщается, что в связи с обесточиванием водопроводных насосных станций правобережной части города снижено давление в водопроводных сетях: Голосеевского, Соломенского, Шевченковского, Святошинского районах.

"Энергетики в оперативном порядке выполняют необходимые процессы для стабилизации работы и восстановления штатного снабжения всех услуг горожанам", - добавили в пресс-службе Киевводоканала.

Массированный обстрел Украины 29 ноября

Напомним, в ночь на 29 ноября Россия массированно атаковала Украину дронами и ракетами, в частности Киев и Киевская область. В некоторых районах столицы после атаки РФ фиксируются перебои со светом, а город Фастов Киевской области - полностью обесточен.

Также сообщалось, что российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Украины ударными дронами и ракетами. В результате обстрела сотни тысяч абонентов остались без света.

Также российские войска атаковали ударным беспилотником энергетическую инфраструктуру в Чернигове, в результате обстрела возник пожар.

Кроме того, в Киевской области после массированного обстрела РФ зафиксировано 33 локации с разрушениями в нескольких районах, известно о пострадавших и одном погибшем.

Подробнее о последствиях массированного удара по Киеву - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Обстрел Киева Водоснабжение
Новости
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Рои дронов и баллистика. Все о последствиях комбинированной атаки на Киев
Аналитика
Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Денег от ЕС может не быть? Когда ждать решения по репарационному кредиту и кто мешает