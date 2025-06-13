Детям без прививок запретят ходить в школу? Кабмин внес законопроект
В Украине детям без обязательных прививок могут запретить посещать школы и детские сады. А людей, которые болеют инфекционными болезнями, могут законодательно обязать выполнять все требования врачей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на положения законопроекта №13367 "О защите населения от инфекционных болезней", который опубликован на сайте Верховной Рады Украины.
Как указано в документе, дети, которые не получили обязательных медицинских прививок согласно медицинскому календарю, не смогут находиться в образовательных учреждениях. Единственное исключение - наличие медицинских противопоказаний к прививкам.
"Лицам без имеющихся медицинских противопоказаний, которые не получили обязательных профилактических прививок согласно календарю прививок, пребывание в детских учреждениях оздоровления и отдыха, а также посещение учебных заведений не разрешается", - сказано в документе.
Зато дети, которые не имеют прививок, смогут реализовывать право на образование в:
- заочной,
- дистанционном,
- сетевой,
- или индивидуальной формах обучения.
Интересно, что документ касается не только детей: взрослым без прививок тоже запретят находиться в учебных заведениях.
Кроме этого, КМУ предлагает еще одно нововведение в сфере здравоохранения. Медицинский работник должен будет взять у лица, которое отказывается вакцинироваться, или у его представителей подтверждение об отказе.
Если подтверждение предоставить отказываются, медик должен составить соответствующий акт.
Также законопроект коснется лиц, которые болеют инфекционными болезнями или являются носителями возбудителей инфекционных болезней.
Их в законодательном порядке обяжут выполнять требования врачей о порядке и условиях лечения, а также по предотвращению распространения инфекционных болезней.
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что календарь прививок - не только для детей. От некоторых болезней стоит вакцинироваться и взрослым.
А также мы писали, что Минздрав планирует ввести Национальный календарь прививок и использовать комбинированные вакцины - правда, потребуются законодательные изменения.
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