До 1 сентября - считанные дни: какие прививки нужны ребенку перед садиком или школой
Накануне начала нового учебного года родителям важно позаботиться не только о книгах, одежде или канцелярских принадлежностях, но и о здоровье ребенка - его вакцинации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
Чем важна вакцинация перед началом обучения
Согласно информации ЦОЗ, вакцинация имеет решающее значение для безопасности ребенка и всего коллектива, ведь предотвращает быстрое распространение возбудителей инфекционных болезней в организованном коллективе.
Так, для зачисления в детский сад или школу ребенок обязательно проходит медицинский осмотр, во время которого врач подтверждает наличие всех профилактических прививок - согласно календарю профилактических прививок в Украине.
По результатам медосмотра ребенка родители или его опекуны получают справку формы №086/о - обязательной для представления в учебные заведения.
В целом же вакцинировать детей перед началом учебного года важно из-за того, что профилактические прививки:
- защищают их от тяжелых инфекционных заболеваний (которые могут вызвать серьезные осложнения или даже смерть);
- уменьшают риск передачи инфекций в коллективах (где возбудители инфекционных болезней особенно легко распространяются);
- формируют коллективный иммунитет (если привито 95% детей, распространение инфекций становится невозможным, что защищает даже тех, кто имеет установленные врачом медицинские противопоказания к проведению вакцинации);
- позволяют избежать вспышек опасных болезней в детских садах и школах.
Какие прививки необходимы ребенку перед 1 сентября
Перед детским садом или школой ребенок должен получить прививки в соответствии с возрастом против таких инфекций:
- гепатита В;
- туберкулеза;
- кори, эпидемического паротита, краснухи;
- дифтерии, столбняка;
- коклюша;
- полиомиелита;
- гемофильной инфекции типа b.
Что делать тем, у кого не хватает некоторых прививок
Иногда случаются ситуации, когда ребенок на момент зачисления в детсад или школу не имеет всех прививок, необходимых в соответствии с его возрастом.
В таких случаях его родителям (опекунам) нужно обратиться к семейному врачу или педиатру.
"Он поможет составить индивидуальный график вакцинации, чтобы наверстать пропущенные прививки", - объяснили в Центре общественного здоровья.
В завершение украинцам напомнили, что вакцинация - самый эффективный способ защитить ребенка от опасных инфекционных болезней.
"Ответственность родителей - сделать все необходимые прививки, чтобы надежно защитить здоровье ребенка и коллектива, к которому он принадлежит", - подытожили в ЦОЗ.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.