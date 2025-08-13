Без этого не пустят? Почему перед школой важно сделать детям прививки

Начало нового учебного года - не за горами, поэтому родителям следует проверить, имеют ли их дети все необходимые (в соответствии с возрастом) прививки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специалиста по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анны Сидлецкой в эфире "Українське радіо. Рівне".

Зачем вакцинировать ребенка перед школой

По словам эксперта, дети дошкольного возраста - более подвержены инфекционным заболеваниям из-за процесса активного формирования и созревания иммунной системы.

Следовательно, чем раньше начать вакцинацию, тем быстрее сформируется иммунитет и ребенок получит защиту от инфекций.

Сидлецкая напомнила, что в учебных заведениях дети тесно контактируют друг с другом, что способствует быстрому распространению инфекций.

При этом многие инфекционные заболевания у детей дошкольного возраста:

могут иметь тяжелое течение;

могут привести к осложнениям.

"Массовая вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, что препятствует возникновению эпидемий", - добавила представительница Ровенского ОЦКПБ.

Кроме того, ежегодно перед началом учебного года дети должны:

пройти медицинский осмотр;

иметь справку формы №086/о (которая подтверждает наличие профилактических прививок).

Согласно информации Сидлецкой, без такой справки учебные заведения не имеют права допускать детей к занятиям.

Когда формируется коллективный иммунитет

Считается, что для обеспечения коллективного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 95% детей.

"Коллективный иммунитет - это такое явление, при котором большой процент населения (обычно - это 95%) должен быть иммунизирован, что делает невозможным распространение инфекции", - объяснила специалист.

Она добавила, что "когда уровень вакцинации снижается, этот "щит" разрушается и инфекции снова начинают распространяться".

"Таким образом, 95% - это научно обоснованная цифра, которая обеспечивает максимальную защиту и является необходимым условием для полного контроля над инфекционными заболеваниями", - отметила Сидлецкая.

Какие инфекции чаще всего распространяются среди детей

Специалист Ровенского ОЦКПБ сообщила, что в детских коллективах чаще всего распространяются инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем:

корь;

краснуха;

коклюш;

ветряная оспа;

скарлатина;

эпидемический паротит.

Опасными могут также быть острые кишечные инфекции, которые распространяются через грязные руки и предметы.

Какие прививки в Украине делают бесплатно

Вакцинация населения в Украине по Национальному календарю профилактических прививок проводится бесплатно и предусматривает иммунизацию против 10 основных инфекций:

туберкулеза;

гепатита;

кори;

эпидемического паротита;

краснухи;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

хиб-инфекции.

Сидлецкая отметила, что все учреждения здравоохранения области - обеспечены соответствующими вакцинами в достаточном количестве.

Как действовать, если ребенок пропустил некоторые прививки

По словам специалиста, если ребенок пропустил некоторые прививки, паниковать не стоит.

В такой ситуации важно как можно скорее обратиться к семейному врачу - для составления индивидуального календаря вакцинации, который поможет наверстать пропущенное.

"Отказ от вакцинации опасен, поскольку создает риски как для невакцинированного ребенка, так и для всего общества", - подчеркнула Сидлецкая.

Она добавила, что невакцинированный ребенок рискует, с высокой вероятностью, "заболеть, иметь тяжелое течение болезни и осложнения".

"И также есть риски для общества. Это ослабление коллективного иммунитета, угроза вспышек и эпидемий", - напомнила специалист.

Что может стать препятствием для вакцинации ребенка

Среди абсолютных медицинских противопоказаний к вакцинации представительница Ровенского ОЦКПБ упомянула:

анафилактический шок на предыдущую вакцину;

тяжелую иммуносупрессию (ослабление иммунитета).

Между тем большинство других состояний (в том числе и хронические заболевания), не являются препятствием для вакцинации. Такие дети, наоборот, "особенно нуждаются в защите".

"Прививки могут быть не проведены по определенным причинам. Возможно, это временное противопоказание ребенка или отсутствие определенного лекарственного средства, вакцины в учреждении здравоохранения", - отметила Сидлецкая.

Она добавила, что "это не является основанием, чтобы не дать справку".

"Справка (для школы, - Ред.) выдается, но отмечается, что ребенку прививки не хватает", - подытожила эксперт.