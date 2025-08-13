Без этого не пустят? Почему перед школой важно сделать детям прививки
Начало нового учебного года - не за горами, поэтому родителям следует проверить, имеют ли их дети все необходимые (в соответствии с возрастом) прививки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова специалиста по общественному здоровью отдела иммунопрофилактики Ровенского областного центра контроля и профилактики болезней Анны Сидлецкой в эфире "Українське радіо. Рівне".
Зачем вакцинировать ребенка перед школой
По словам эксперта, дети дошкольного возраста - более подвержены инфекционным заболеваниям из-за процесса активного формирования и созревания иммунной системы.
Следовательно, чем раньше начать вакцинацию, тем быстрее сформируется иммунитет и ребенок получит защиту от инфекций.
Сидлецкая напомнила, что в учебных заведениях дети тесно контактируют друг с другом, что способствует быстрому распространению инфекций.
При этом многие инфекционные заболевания у детей дошкольного возраста:
- могут иметь тяжелое течение;
- могут привести к осложнениям.
"Массовая вакцинация помогает создать коллективный иммунитет, что препятствует возникновению эпидемий", - добавила представительница Ровенского ОЦКПБ.
Кроме того, ежегодно перед началом учебного года дети должны:
- пройти медицинский осмотр;
- иметь справку формы №086/о (которая подтверждает наличие профилактических прививок).
Согласно информации Сидлецкой, без такой справки учебные заведения не имеют права допускать детей к занятиям.
Когда формируется коллективный иммунитет
Считается, что для обеспечения коллективного иммунитета должны быть вакцинированы не менее 95% детей.
"Коллективный иммунитет - это такое явление, при котором большой процент населения (обычно - это 95%) должен быть иммунизирован, что делает невозможным распространение инфекции", - объяснила специалист.
Она добавила, что "когда уровень вакцинации снижается, этот "щит" разрушается и инфекции снова начинают распространяться".
"Таким образом, 95% - это научно обоснованная цифра, которая обеспечивает максимальную защиту и является необходимым условием для полного контроля над инфекционными заболеваниями", - отметила Сидлецкая.
Какие инфекции чаще всего распространяются среди детей
Специалист Ровенского ОЦКПБ сообщила, что в детских коллективах чаще всего распространяются инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем:
- корь;
- краснуха;
- коклюш;
- ветряная оспа;
- скарлатина;
- эпидемический паротит.
Опасными могут также быть острые кишечные инфекции, которые распространяются через грязные руки и предметы.
Какие прививки в Украине делают бесплатно
Вакцинация населения в Украине по Национальному календарю профилактических прививок проводится бесплатно и предусматривает иммунизацию против 10 основных инфекций:
- туберкулеза;
- гепатита;
- кори;
- эпидемического паротита;
- краснухи;
- дифтерии;
- столбняка;
- коклюша;
- полиомиелита;
- хиб-инфекции.
Сидлецкая отметила, что все учреждения здравоохранения области - обеспечены соответствующими вакцинами в достаточном количестве.
Как действовать, если ребенок пропустил некоторые прививки
По словам специалиста, если ребенок пропустил некоторые прививки, паниковать не стоит.
В такой ситуации важно как можно скорее обратиться к семейному врачу - для составления индивидуального календаря вакцинации, который поможет наверстать пропущенное.
"Отказ от вакцинации опасен, поскольку создает риски как для невакцинированного ребенка, так и для всего общества", - подчеркнула Сидлецкая.
Она добавила, что невакцинированный ребенок рискует, с высокой вероятностью, "заболеть, иметь тяжелое течение болезни и осложнения".
"И также есть риски для общества. Это ослабление коллективного иммунитета, угроза вспышек и эпидемий", - напомнила специалист.
Что может стать препятствием для вакцинации ребенка
Среди абсолютных медицинских противопоказаний к вакцинации представительница Ровенского ОЦКПБ упомянула:
- анафилактический шок на предыдущую вакцину;
- тяжелую иммуносупрессию (ослабление иммунитета).
Между тем большинство других состояний (в том числе и хронические заболевания), не являются препятствием для вакцинации. Такие дети, наоборот, "особенно нуждаются в защите".
"Прививки могут быть не проведены по определенным причинам. Возможно, это временное противопоказание ребенка или отсутствие определенного лекарственного средства, вакцины в учреждении здравоохранения", - отметила Сидлецкая.
Она добавила, что "это не является основанием, чтобы не дать справку".
"Справка (для школы, - Ред.) выдается, но отмечается, что ребенку прививки не хватает", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине вводят новую обязательную прививку для детей. Нововведение будет касаться девочек в возрасте 12-13 лет и "заработает" с 2026 года.
Кроме того, мы объясняли, почему для прививки граждан по Национальному календарю Министерство здравоохранения (МОЗ) Украины планирует использовать комбинированные вакцины.
Читайте также, когда детям без обязательных прививок могут запретить посещать школы и детские сады.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.