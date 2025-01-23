В Украине вводят новую обязательную прививку для детей
Министерство здравоохранения Украины планирует включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок. Нововведение будет касаться девушек в возрасте 12-13 лет и заработает с 2026 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина.
Как отметил во время брифинга заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, вакцинация в этом возрасте позволяет максимально снизить риск развития рака шейки матки и других ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Результаты исследований показывают, что в этой возрастной группе эффективность вакцинации достигает 87%.
Вакцинация будет охватывать только девушек в возрасте 12-13 лет и будет осуществляться за средства государственного бюджета. Для других возрастных групп вакцина будет оставаться доступной в частных клиниках или аптеках.
По словам клинического онколога Вероники Пацко, опыт стран, которые ввели массовую вакцинацию против ВПЧ, таких как Великобритания, Австралия и Тайвань, демонстрирует существенное снижение заболеваемости раком шейки матки, предраковые состояния и другие опасные заболевания, а также уменьшение смертности.
Проект приказа Минздрава сейчас находится на стадии общественного обсуждения. Изменения разработаны в соответствии с международными рекомендациями и при участии Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.
Напомним, в Киеве проводят бесплатную вакцинацию против ВПЧ для девушек в возрасте от 9 до 13 лет. Как сообщает Национальный портал по иммунизации, вакцинация осуществляется препаратом "Гардасил 9", который защищает от девяти типов вируса, включая онкогенные штаммы, которые могут вызвать рак шейки матки.
Также РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины планирует внедрить комбинированные вакцины для иммунизации граждан по Национальному календарю прививок. Для реализации этого необходимо внести соответствующие изменения.
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