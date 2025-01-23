В Украине вводят новую обязательную прививку для детей

Министерство здравоохранения Украины планирует включить вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Национальный календарь профилактических прививок. Нововведение будет касаться девушек в возрасте 12-13 лет и заработает с 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиацентр Украина .

Как отметил во время брифинга заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, вакцинация в этом возрасте позволяет максимально снизить риск развития рака шейки матки и других ВПЧ-ассоциированных заболеваний. Результаты исследований показывают, что в этой возрастной группе эффективность вакцинации достигает 87%.

Вакцинация будет охватывать только девушек в возрасте 12-13 лет и будет осуществляться за средства государственного бюджета. Для других возрастных групп вакцина будет оставаться доступной в частных клиниках или аптеках.

По словам клинического онколога Вероники Пацко, опыт стран, которые ввели массовую вакцинацию против ВПЧ, таких как Великобритания, Австралия и Тайвань, демонстрирует существенное снижение заболеваемости раком шейки матки, предраковые состояния и другие опасные заболевания, а также уменьшение смертности.

Проект приказа Минздрава сейчас находится на стадии общественного обсуждения. Изменения разработаны в соответствии с международными рекомендациями и при участии Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики.