Минздрав планирует перейти на комбинированные плановые прививки: о чем речь

Для прививки граждан по Национальному календарю Министерство здравоохранения Украины планирует использовать комбинированные вакцины. Для этого нужно ввести соответствующие изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя министра здравоохранения - главного государственного санитарного врача Игоря Кузина в интервью Укринформу.

Что именно планирует изменить Минздрав и для чего

Кузин рассказал, что в обновленной редакции Национального календаря профилактических прививок предлагается очень важный момент - применение комбинированных вакцин.

"Одной из наших стратегий является уменьшение количества инъекций для ребенка во время посещения пункта прививки в учреждении здравоохранения", - отметил он.

Чиновник объяснил, что раньше некоторые родители покупали комбинированные вакцины для прививки детей за свой счет.

"Теперь речь пойдет о том, что таким вакцинам будет отдаваться предпочтение... Конкретно - речь идет о вакцинах, где применяется не менее 5 антигенов, то есть обеспечивается защита от пяти инфекционных заболеваний (во время одного раунда или одного визита вакцинации)", - сообщил главный государственный санитарный врач.

Он уточнил, что речь идет о:

коклюше;

дифтерии;

столбняке;

гепатите B;

гемофильной инфекции.

Кузин напомнил, что вакцинация против этих болезней - имеется в Национальном календаре прививок.

В то же время предлагаемые изменения имеют целью:

гармонизировать его - с возможностью использования мультикомпонентных вакцин;

оптимизировать вакцинацию от гепатита B, которую проводят в родильных домах.

"Вакцинацию от гепатита B в первые сутки жизни ребенка (так называемую нулевую дозу) предлагается исключить. В предложенной редакции календаря прививок вакцинация от гепатита В будет проводиться в 2 месяца, в 4 месяца, в 6 месяцев, в 18 месяцев", - рассказал чиновник и напомнил, что ранее в Украине использовался другой график: 1-й день жизни, 2 месяца и 6 месяцев.

В то же время он отметил, что вакцинация против гепатита В в первые дни жизни останется как исключение - для отдельных категорий детей из групп риска (например если у матери подтвержден вирусный гепатит В, или же у ребенка низкая масса тела и т.д.).

Заместитель министра здравоохранения сообщил также, что при вакцинации против полиомиелита предлагается:

отказаться от использования оральной полиомиелитной вакцины (ОПВ);

перейти на применение инактивированной полиомиелитной вакцины (ИПВ).

По его словам, такой переход планировался еще несколько лет назад, но война помешала реализации этих планов.

Кузин пояснил, что использование ИПВ является стандартной рекомендацией ВОЗ (многие страны уже отказались от ОПВ).

Сейчас в графике прививок от полиомиелита:

инактивированная вакцина (ИПВ) применяется в 2 и 4 месяца;

оральная полиомиелитная вакцина (ОПВ) - в 6 и 18 месяцев, а также в 6 и 14 лет.

Между тем предлагается ввести вакцинацию детей для профилактики полиомиелита с использованием ИПВ (как отдельно, так и в составе комбинированных вакцин):

в 2 месяца (первая доза);

в 4 месяца (вторая доза);

в 6 месяцев (третья доза);

в 18 месяцев (четвертая доза);

в 6 лет (пятая доза).

То есть введение вакцины против полиомиелита в возрасте 14 лет будет отменено.

В завершение Минздрав предлагает проводить прививки против туберкулеза в первые 24 часа жизни ребенка (согласно текущему календарю она проводится на третьи, четвертые или пятые сутки жизни).

Если же ребенок не получил прививку в роддоме, то он может это сделать до 18 лет.