ua en ru
Вт, 12 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники

Вторник 12 августа 2025 19:12
UA EN RU
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники Фото: Дети идут в школу (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Подготовка ребенка к новому учебному году - серьезное испытание для семейного бюджета. В 2025 году расходы на школьную одежду, обувь и учебные материалы для учеников в Украине существенно отличаются в зависимости от возраста ребенка и программы обучения.

РБК-Украина проанализировало, сколько придется заплатить, чтобы собрать ребенка в школу в этом году.

Одежда и обувь: основная статья расходов

Несмотря на то, что во многих школах уже не требуют обязательную форму, большинство родителей все равно покупают несколько комплектов, чтобы ребенок выглядел опрятно и имел одежду на разную погоду.

Стоимость базового комплекта:

Костюм для девочки (жакет + юбка/брюки/шорты) - от 879 гривен, но чаще всего от 1000 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на школьную форму для девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Блуза - от 110 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на блузы для девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Костюм для мальчика - от 632 гривен, чаще всего от 1100 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебникиЦены на школьную форму для мальчиков в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Рубашка для мальчика - от 280 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на рубашки для мальчиков в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Туфли: для девочки - от 175 гривен, для мальчика - от 250 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебникиСколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на туфли в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Спортивный костюм - от 504 гривен (для обоих полов).

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебникиСколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на спортивные костюмы для мальчиков и девочек в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Родители обычно покупают несколько рубашек, футболок, джемперов, сменную обувь (кроссовки, туфли), носки и колготки. Это автоматически увеличивает расходы в 2-3 раза от стоимости одного комплекта.

Учебники бесплатные, но на учебные пособия придется потратиться

Согласно законодательству, школы в Украине обеспечивают учеников бесплатными учебниками за средства государственного бюджета. Руководители учебных заведений отвечают за их наличие, а библиотечные фонды постоянно обновляются. Кроме того, школьники имеют доступ к электронным учебникам через Национальную образовательную электронную платформу.

Однако есть и дополнительные материалы - рабочие тетради и учебные пособия, которые родителям приходится покупать.

В частности, для программы "Интеллект Украины" комплект для 1-4 классов осенью 2024 года стоил 350 гривен, для 5-11 классов - 400 гривен. Актуальные цены на 2025 год пока не опубликовали.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на учебно-методические комплекты по программе "Интеллект Украины" (скриншот РБК-Украина)

Для программы НУШ рабочие тетради стоят от 43,9 до 200 гривен за экземпляр.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: одежда, обувь и учебники
Цены на учебно-методические пособия по программе НУШ (скриншот РБК-Украина)

Отметим, в течение года нужно покупать несколько комплектов, поскольку одна тетрадь охватывает лишь часть учебной программы по определенному предмету.

Общие расходы

Если выбирать товары в среднем ценовом сегменте, чтобы собрать ребенка в школу в 2025 году придется потратить около 6 000 гривен (одежда, обувь, несколько комплектов пособий, канцтовары). Для старшей школы нужно около 10 000 гривен (больше одежды, более дорогая обувь и материалы).

Также в условиях войны в Украине многие школьники учатся дистанционно и для этого им нужны технические средства (смартфон, планшет, ноутбук или компьютер), которые требуют дополнительных значительных затрат от родителей.

Напомним, в 2025 году базовый набор школьника стоит около 800 гривен. В него входят рюкзак, тетради, обложки, ручки, карандаши, пенал и другие канцтовары. Цены зависят от региона и магазина, а стоимость большинства товаров осталась на уровне 2024 года, кое-где даже уменьшилась. Дополнительные расходы зависят от класса и требований школы.

РБК-Украина рассказывало, что в Украине вводят программу "Пакет школьника" - единовременную выплату 5 тысяч гривен для семей детей, которые идут в первый класс. Оформить помощь можно будет через приложение "Дія", а потратить - безналично на подготовку ребенка к школе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Школа Дети
Новости
ВСУ останавливают продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, - Генштаб
ВСУ останавливают продвижение россиян на Добропольском и Покровском направлениях, - Генштаб
Аналитика
Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Китайский фактор. Почему Пекин спасает экономику России и что с этим будут делать США и Европа