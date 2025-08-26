ua en ru
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию

Вторник 26 августа 2025 06:40
UA EN RU
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию Фото: Школьный рюкзак (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

До начала нового учебного года остается месяц, и родители уже считают расходы на канцтовары. В 2025 году цены на школьные принадлежности существенно различаются в зависимости от магазина, бренда и даже региона.

Об этом рассказывает РБК-Украина.

Минимальный набор школьника

По подсчетам, в 2025 году минимальный набор канцелярии для школьника обойдется минимум в 800 гривен. В него входит:

  • дневник с твердой обложкой - от 61 гривен, с мягкой - от 30 гривен;
  • набор тетрадей (5 шт. на 18 страниц) - от 96 гривен;
  • обложки для тетрадей - от 7,6 гривны за упаковку;
  • обложки для книг - от 5 до 119 гривен;
  • пенал - от 15 гривен;
  • набор шариковых ручек (3 шт.) - от 10,3 гривен;
  • набор цветных карандашей (12 шт.) - от 30,7 гривен;
  • настольный набор (ножницы, линейка, резинка, степлер и т.д.) - от 89,7 гривны;
  • другие мелкие товары (линейки, ластики, папка для тетрадей) - от 3,9 гривны.

Самый дешевый рюкзак для школьника можно найти от 392-399 гривен, тогда как брендированные модели стоят до 4099 гривен.

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцеляриюСамые дешевые рюкзаки в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию
Самые дорогие рюкзаки в 2025 году (скриншот РБК-Украина)

Дополнительные расходы

Расходы зависят от класса:

  • младшие школьники будут нуждаться в цветной бумаге, пластилине, альбомах, клее, специальных тетрадях для письма и арифметики;
  • старшеклассники - атласы, контурные карты, чертежные инструменты.

Точный список следует уточнить у классного руководителя.

Ранее РБК-Украина писало, что собрать ребенка в школу в 2025 году станет серьезным финансовым вызовом для украинских семей. Наибольшие расходы приходятся на одежду и обувь: костюм для школьника стоит от 600-1000 гривен, туфли - от 175-250 гривен, спортивный костюм - от 500 гривен.

В среднем собрать ученика младших классов обойдется примерно в 6 тысяч гривен, старшеклассника - около 10 тысяч. Дополнительные расходы возникают и из-за необходимости в гаджетах для дистанционного обучения.

Напомним, в Украине стартовала государственная программа "Пакет школьника": родители первоклассников получат единовременное пособие 5 000 гривен для покупки школьных принадлежностей, одежды и обуви. Выплату оформляют через приложение "Дія" или в отделении Пенсионного фонда, а средства можно потратить в течение 180 дней.

