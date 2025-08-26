Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2025 году: цены на рюкзаки и канцелярию

До начала нового учебного года остается месяц, и родители уже считают расходы на канцтовары. В 2025 году цены на школьные принадлежности существенно различаются в зависимости от магазина, бренда и даже региона.

Минимальный набор школьника По подсчетам, в 2025 году минимальный набор канцелярии для школьника обойдется минимум в 800 гривен. В него входит: дневник с твердой обложкой - от 61 гривен, с мягкой - от 30 гривен;

набор тетрадей (5 шт. на 18 страниц) - от 96 гривен;

обложки для тетрадей - от 7,6 гривны за упаковку;

обложки для книг - от 5 до 119 гривен;

пенал - от 15 гривен;

набор шариковых ручек (3 шт.) - от 10,3 гривен;

набор цветных карандашей (12 шт.) - от 30,7 гривен;

настольный набор (ножницы, линейка, резинка, степлер и т.д.) - от 89,7 гривны;

другие мелкие товары (линейки, ластики, папка для тетрадей) - от 3,9 гривны. Самый дешевый рюкзак для школьника можно найти от 392-399 гривен, тогда как брендированные модели стоят до 4099 гривен.

Дополнительные расходы Расходы зависят от класса: младшие школьники будут нуждаться в цветной бумаге, пластилине, альбомах, клее, специальных тетрадях для письма и арифметики;

старшеклассники - атласы, контурные карты, чертежные инструменты.

старшеклассники - атласы, контурные карты, чертежные инструменты. Точный список следует уточнить у классного руководителя.