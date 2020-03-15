У Львові закриють всі заклади торгівлі, крім аптек і продуктових магазинів

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Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці 16 березня

У Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Львова Андрія Садового Facebook.

За його словами, буде закрито всі, крім продуктових, аптек і заправок.

"Офіційне рішення комісії з надзвичайних ситуацій буде прийнято вранці, але готуватися можна вже", - зазначив Садовий.

Нагадаємо, у Львові з підозрою на коронавірус госпіталізували чотирьох осіб. У них відібрали біоматеріал та направили на дослідження в Київ.

Зазначимо, з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

Пізніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що карантин в Україні через коронавірус може бути продовжений. Однак він зазначив, що все залежатиме від епідемічної ситуації на території України.