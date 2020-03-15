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У Британії мають намір відправити на карантин на місяці всіх громадян, старше 70 років

Новини » Коронавірус     15.03.2020 - 15:06
У Британії мають намір відправити на карантин на місяці всіх громадян, старше 70 років
Фото: Метт Хенкок (matt-hancock.com)

Старші за 70 років британці будуть вдома протягом тривалого періоду часу для захисту від коронавірусу

У зв'язку з пандемією коронавірусу уряд Британії планує відправити на карантин усіх громадян, старше 70 років, на місяці. Про це повідомляє ВВС.

Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок підкреслив, що офіційне рішення влади про це буде оголошено в найближчі тижні.

Відзначається, що кожен британець старше 70 років повинен буде залишатися вдома протягом тривалого періоду часу, щоб захиститися від коронавірусу. Йдеться про "дуже довгий проміжок часу". Міністр підкреслив, що влада розуміє, що "просить від людей багато".

Підкреслюється, що число загиблих від коронавірусної інфекції у Британії зросло до 21 в суботу, 14 березня. На даний момент всі померлі - люди у віці старше 60 років з супутніми захворюваннями.

План уряду передбачає, що британцям старше 70 років не можна буде виходити з дому і приймати відвідувачів, а їжу і медикаменти їм будуть доставляти до дверей.

"(Рішення про ізольованість літніх людей, - ред.) буде оголошено в найближчі тижні. Я не буду вдаватися у подробиці, тому що ми хочемо оголосити про це, коли вирішимо - ґрунтуючись на наукових даних, - що час прийшов", - заявив Хенкок.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 10 тис. чоловік, ймовірно, заразилися коронавірусом COVID-19 у Великобританії. Різке збільшення числа заражених влада Британії пояснювала певною фазою "затримки" вірусу, пов'язаною з більш жорсткою реакцією на спалах.

Як писало РБК-Україна, торговельні переговори між Великобританією і Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу.

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