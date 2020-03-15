Глава МОЗ закликав посилити обмеження на час карантину

Фото: Ілля Ємець (moz.gov.ua)

За словами Ілля Емеца, необхідно закрити заклади громадського харчування та і ТРЦ

Міністр охорони здоров'я України Ілля Ємець закликав переглянути заходи на час карантину через коронавірусну інфекцію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ.

За його словами, необхідно закрити заклади громадського харчування і торгово-розважальні центри. Своєю чергою, повинні продовжити працювати тільки аптеки, продуктові магазини.

"Необхідно обмежити пересування всередині країни, ввести дистанційний режим роботи працівників, переглянути режим роботи громадського транспорту та обмежити дозволені зібрання людей у групах до 10 осіб", - заявив Ємець.

При цьому міністр додав, що лікарні повинні бути негайно перепрофільовані в інфекційні, з урахуванням ситуації.

"Необхідно обробляти тільки в ургентних випадках. Всі планові заходи скасувати і направити всі ресурси на підготовку до боротьби з інфекцією", - заявив він.

Крім цього, міністр повідомив, що МОЗ активно збирає кращих епідеміологів України і включає їх до складу оперативного штабу, щоб в Україні змогли ще швидше реагувати на нові виклики, які ставить епідемія.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав українських громадян утриматися від поїздок між містами країни для уникнення можливості поширення коронавірусу. При цьому в Україні продовжує діяти обмеження на проведення масових заходів і тритижневий карантин.

Відзначимо, з 12 березня в Україні було введено тритижневий карантин. З опівночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня буде скасовано авіасполучення та пасажирські перевезення.