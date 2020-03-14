Кабмін заборонив в'їзд іноземцям і закрив авіасполучення

Уряд схвалив рішення РНБО
Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду прийняв розпорядження про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання розповсюдження на території України COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.
Відповідне рішення було прийнято 14 березня на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони.
зокрема, документом передбачено:
Також Міністерству закордонних справ доручено проінформувати дипломатичних представників іноземних держав про зазначені обмеження.
Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення про екстреної евакуації українських громадян з Італії з-за пандемії коронавіруса. Евакуація українських громадян планується найближчим часом.