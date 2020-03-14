Кабмін заборонив в'їзд іноземцям і закрив авіасполучення

Фото: засідання Кабміну kmu.gov.ua)

Уряд схвалив рішення РНБО

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні уряду прийняв розпорядження про тимчасове обмеження перетину державного кордону, спрямоване на запобігання розповсюдження на території України COVID-19. Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідне рішення було прийнято 14 березня на виконання рішень Ради національної безпеки і оборони.

зокрема, документом передбачено:

тимчасово закрити з 00 год 00 хв. 17 березня 2020 по 3 квітня пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком ряду категорій громадян);

тимчасово заборонити з 00 год 00 хв. 16 березня 2020 по 3 квітня перетинання державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком ряду категорій громадян).

Також Міністерству закордонних справ доручено проінформувати дипломатичних представників іноземних держав про зазначені обмеження.

Нагадаємо, раніше Кабмін ухвалив рішення про екстреної евакуації українських громадян з Італії з-за пандемії коронавіруса. Евакуація українських громадян планується найближчим часом.