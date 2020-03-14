Фото: літак МАУ (flyuia.com)

Україна з 16 березня закриває кордон, а з 17 березня припиняє авіасполучення

Авіакомпанія МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону України. Ціни на деякі квитки перевищують тисячу доларів, про це свідчать дані на сайті компанії, повідомляє РБК-Україна.

Як відомо, в 00:00 16 березня Україна закриває кордон для іноземців, а з 00:00 17 березня припиняється авіасполучення. Президент України Володимир Зеленський вчора в своєму відеозверненні закликав українців протягом трьох днів повернутися з-за кордону, оскільки потім повернутися на літаку можливості у них не буде. У свою чергу, МАУ анонсувала додаткові рейси до 17 березня, щоб забрати всіх українців, які бажають повернутися.

Як повідомляла прес-служба МАУ в Facebook, протягом найближчих двох днів МАУ планує виконати кілька додаткових рейсів для вивозу українців з-за кордону. Зокрема, МАУ запустили додатковий рейси за маршрутом Київ - Лондон - Київ і Київ - Відень - Київ увечері 14 березня, а також збільшена ємність на маршруті Київ - Тель-Авів - Київ і планується додатковий рейс до Парижа.

При цьому, згідно з інформацією на сайті компанії, зокрема, з Лондона до Києва економ класом сьогодні можна полетіти за 9,7 тис. гривень, а ось ціна на неділю майже в три рази вище - 24,2 тис. гривень.

З Парижа до Києва на сьогодні квитків уже немає, але в неділю з французької столиці можна повернутися в Києві майже за 22 тис. гривень, а 16 березня ціна за квиток в один кінець перевищує 35 тис. гривень.

Ще один додатковий маршрут - Відень-Київ - ціна на квиток стартує від 10 тис. гривень, якщо летіти 15 березня, і від 12,8 тис. гривень до 19,9 тис. грн доведеться заплатити за квиток на 16 березня. Причому вартість квитка на рейс Австрійських авіаліній на 7 тис нижче, ніж у МАУ.

З Тель-Авіва в українську столицю завтра можна полетіти за 28,3 тис. гривень.

Відзначимо, квитки на рейси європейських лоукостерів Ryanair і Wizzair на неділю або розкуплені, або рейси на цей день не заплановані

Як писало РБК-Україна з 12 березня в країні введений карантин: закриті всі навчальні заклади, не працюють театри і кіно, заборонені масові заходи. Крім того, на засіданні РНБО 13 березня було прийнято рішення про закриття кордону для іноземців, а також про припинення авіасполучення. На даний момент останній день таких обмежень 3 квітня, але дата може бути переглянута.

Такі обмежувальні заходи прийняті через пандемію коронавірусу, яка не оминула Україну стороною. Станом на сьогодні в Україні три випадки зараження, один з них летальний.