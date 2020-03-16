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Одеса закриває всі заклади громадського харчування і непродуктові магазини

Новини » Коронавірус     16.03.2020 - 00:20
Одеса закриває всі заклади громадського харчування і непродуктові магазини
Ілюстративне фото (uk.wikipedia.org)

Рішення прийнято ввечері 15 березня

Одеса закриває всі заклади громадського харчування і непродуктові магазини через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Одеси.

Відповідно до розпорядження, з 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупиняють роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих у м. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів:

  • кінотеатрів, театрів, музеїв, галерей, бібліотек та інших культурних і розважальних закладів;
  • дитячих розважальних центрів та клубів, майданчиків, у тому числі спортивних;
  • фітнес-клубів, тренажерних залів, басейнів, спортивних майданчиків та стадіонів;
  • зоопарків, водних парків, парків атракціонів;
  • усіх магазинів, крім продуктових та аптек;
  • торговельно-розважальних центрів;
  • будівельних ринків та інших (крім продуктових);
  • ресторанів, закладів громадського харчування, серед іншого у готелях, барів, клубів, кафе, дискотек, пабів;
  • інших закладів та установ (на розсуд та під особисту відповідальність керівника).

Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.

РБК-Україна писало, що з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.

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