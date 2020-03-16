Рішення прийнято ввечері 15 березня
Одеса закриває всі заклади громадського харчування і непродуктові магазини через коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міськради Одеси.
Відповідно до розпорядження, з 16 березня 2020 року з 00:00 тимчасово зупиняють роботу таких об’єктів загального користування незалежно від форми власності та підпорядкування з присутністю більше 10 осіб, розташованих у м. Одесі, до особливого розпорядження міського голови та скасування обмежувальних заходів:
Раніше повідомлялося, що у Львові з понеділка, 16 березня, закривають усі торгові заклади для запобігання поширення коронавірусу на території міста. Буде закрито все, крім продуктових, аптек і заправок.
РБК-Україна писало, що з 12 березня в Україні був введений тритижневий карантин. З півночі понеділка, 16 березня, Україна закриє кордон для іноземців, а з 17 березня будуть скасовані авіасполучення і пасажирські перевезення.