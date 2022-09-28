Успехи ВСУ в Харьковской области и утечка на "Северных потоках": новости за 27 сентября

Украинские военные деоккупировали стратегически важный населенный пункт в Харьковской области. В это же время на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка газа, которая, возможно, стала результатом саботажа.

Более детально о том, что произошло во вторник, 27 сентября, - в материале РБК-Украина .

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ВСУ деоккупировали несколько населенных пунктов в Харьковской области

ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют, подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Также украинские военные взяли под свой контроль село Пески-Радьковские, но там еще проводят зачистки и разминирование.

На "Северных потоках" обнаружили утечки газа: допускают саботаж

На газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" обнаружили три утечки газа. Шведская полиция уже начала расследование по факту возможного саботажа.

При этом шведские сейсмологи зафиксировали подводные взрывы, которые, вероятно, могли стать причиной утечек.

"Очень ждем встречи": в McDonald's сделали заявление об открытии ресторанов в Украине

В McDonald's заявили, что уже в начале октября можно будет посетить открытые заведения, воспользоваться услугой МакДрайв и экспресс-окнами.

Залы будут работать с 9:00 до 20:00 и будут закрываться во время воздушной тревоги.

Путин на днях может объявить аннексию и изменить формат "спецоперации": что задумал Кремль

Совершенно очевидно, что российский диктатор Владимир Путин на этой неделе официально объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины. Своим шагом он переведет "спецоперацию" на другой формат и начнет мобилизовать украинцев из этих регионов.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

ВСУ освободили уже 454 населенных пункта в Харьковской области

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождено 454 населенных пункта, заявил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Генсек НАТО оценил вероятность применения ядерного оружия Россией

Вероятность применения Россией ядерного оружия не является слишком высокой, но к угрозам необходимо относиться серьезно, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Любое применение ядерного оружия абсолютно неприемлемо, это изменит природу конфликта, и Россия должна знать, что о ядерной войне нельзя даже думать. Я не говорю, что очень велика вероятность того, что оно будет применено, но я говорю, что когда мы видим, что Россия и Путин снова и снова повторяют риторику о ядерном оружии, это то, что мы должны воспринимать серьезно", - отметил он.

Дожди с грозами и туман: прогноз погоды на 28 сентября

В среду, 28 сентября, в Украине ожидаются дожди и грозы. Также синоптики предупредили о тумане.

По прогнозам синоптиков, в Украине будет облачно, временами дождь. При этом в южной части местами гроза. Лишь в Житомирской, Киевской и Черниговской областях ночью без существенных осадков.