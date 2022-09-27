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Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью

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Запорожье, Вторник 27 сентября 2022 05:41
Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью Фото: оккупанты обстреляли Запорожье (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска нанесли ракетный удар по Запорожью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

Оккупанты попали в объекты инфраструктуры. Данные о пострадавших и разрушении уточняются.

"Важно! Соблюдайте меры предосторожности! Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, находитесь в укрытиях. Есть риск повторных атак", - написал Старух.

Обновлено 06:25

В результате вражеской атаки по Запорожью произошел пожар. Есть пострадавшие.

Напомним, российские оккупанты дважды за ночь обстреляли Николаев. Прилеты были в разных районах города.

Вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника.

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