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ВСУ освободили уже 454 населенных пунктов в Харьковской области

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Харьков, Вторник 27 сентября 2022 14:53
ВСУ освободили уже 454 населенных пунктов в Харьковской области Фото: ВСУ освободили уже 454 населенных пунктов в Харьковской области (flickr.com)
Автор: Руслан Гаращенко

С начала контрнаступления Вооруженных сил Украины в Харьковской области освобождено 454 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"Благодаря наступательным действиям наших военных в (Харьковской - ред.) области деоккупировано 454 населенных пунктов. На сегодня на деоккупированных территориях области возобновили работу 14 отделений полиции, начали онлай-обучение 90 учреждений образования. Начали работу 78 фельдшерских пунктов, 23 органа самоуправления, 10 отделений "Укрпошты". Восстановлено работу 6 вышек мобильной связи, 27 объектов газоснабжения и 23 объекта электроснабжения", - рассказал он.

Также, по словам заместителя главы ОП, в Балаклее возобновили энергоснабжение для 77% жителей города.

Кроме того, в некоторые населенные пункты уже запустили пассажирские поезда.

Напомним, сегодня стало известно, что ВСУ отбили у оккупантов Купянск-Узловой в Харьковской области и почти полностью его контролируют. Этот населенный пункт являлся важным логистическим узлом для россиян.

Как известно, освобождение Харьковской области продолжается. Ранее мы писали, что оккупанты и коллаборанты покинули Боровскую общину в Харьковской области. Тем временем ВСУ взяли под свой контроль село Пески-Радьковские.

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