Загадочные утечки на неработающих газопроводах: что случилось с "Северными потоками"

Европейские страны пытаются расследовать необъяснимые утечки в двух российских газопроводах, проходящих по дну Балтийского моря вблизи Швеции и Дании. Эта инфраструктура лежит в основе энергетического кризиса после вторжения России в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Три утечки газа

Морское управление Швеции выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как была обнаружена утечка на трубопроводе "Северный поток-2", что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

Оба газопровода стали горячими точками в эскалации энергетической войны между Европой и Москвой, которая ударила по западным экономикам и привела к резкому росту цен на газ.

Ни один из трубопроводов не перекачивал газ в Европу на момент обнаружения, но оба газопровода все еще содержали газ под давлением. Инциденты будут препятствовать любым попыткам запустить или перезапустить любой трубопровод для поставок газа.

"Вчера была обнаружена утечка на одном из двух газопроводов между Россией и Данией - "Северном потоке - 2". Трубопровод не работает, но содержит природный газ", - заявил министр энергетики Дании Дэн Йоргенсен.

По его словам, в "Северном потоке-1", который также не работает, но содержит газ, произошли еще две утечки.

Россия сократила поставки газа в Европу по "Северному потоку-1", прежде чем полностью приостановить его в августе, обвинив западные санкции в возникновении технических проблем. Европейские политики говорят, что это был предлог для прекращения поставок газа.

Строительство нового газопровода "Северный поток - 2" было завершено, он не был введен в коммерческую эксплуатацию. План поставки газа по трубопроводу был отменен Германией за несколько дней до того, как в феврале Россия вторглась в Украину.

"На "Северном потоке-1" есть две утечки - одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу", - заявил представитель Шведской морской администрации (SMA).

Утечки были обнаружены к северо-востоку от датского острова Борнхольм, сказал представитель. Пока не ясно, что вызвало утечки.

"Мы внимательно следим за тем, чтобы ни одно судно не подходило слишком близко к месту происшествия", - сказал второй представитель SMA.

Baltic Pipe, новый подводный трубопровод, поставляющий норвежский газ в Польшу, с годовой мощностью 10 млрд кубометров в день, должен быть открыт позже во вторник.

Повышенный уровень опасности

Власти Дании попросили повысить уровень готовности страны к энергетическому и газовому сектору после утечек.

"Нарушения в газопроводах случаются крайне редко… Мы хотим обеспечить тщательный мониторинг критической инфраструктуры Дании, чтобы усилить безопасность поставок в будущем", - заявил глава Датского энергетического агентства Кристоффер Ботцау.

Повышенный уровень будет означать, что компании в энергетическом и газовом секторе должны принять меры по повышению безопасности.

Суда могут потерять плавучесть, если они войдут в этот район, и может возникнуть риск возгорания над водой и в воздухе, заявило Датское энергетическое агентство, добавив, что никаких рисков для безопасности, связанных с утечкой за пределами зоны отчуждения, не было.

В нем говорится, что утечка газа повлияет на окружающую среду только локально, а это означает, что будет затронута только область, где находится газовый шлейф в толще воды.

В письменном комментарии говорится, что выброс метана в воздух может нанести ущерб климату.

Заявление российской стороны

Оператор "Северного потока-1", компания Nord Stream AG, которая контролируется "Газпрмом", заявила, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным.

"Разрушения, произошедшие в один день одновременно на трех нитках морских газопроводов системы Северный поток, носят беспрецедентный характер. Сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока оценить невозможно", - говорится в сообщении.