ВСУ в Херсонской области сбили российский беспилотник

Во вторник утром, 27 сентября, украинские военные сбили российский беспилотник в Херсонской области. Дрон проводил воздушную разведку местности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение воздушного командования "Юг" в Facebook .

"Ооколо 11.00 часов, в Херсонском районе, при попытке проведения воздушной разведки и наведения огня, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" ликвидирован российский беспилотник оперативно-тактического уровня, вероятно "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Напомним, ВСУ в Николаевской области сбили три дрона-камиказде иранского производства.

Вечером 26 сентября оккупанты снова атаковали иранскими дронами Одесскую область. Силы ПВО сбили три беспилотника.

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