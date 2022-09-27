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Минус самолет и 550 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

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Киев, Вторник 27 сентября 2022 09:06
Минус самолет и 550 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России Фото: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов и самолет (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 750 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 27 сентября ориентировочно составили:

  • личного состава - около 57750 (+550) человек ликвидировано;
  • танков - 2306 (+16);
  • боевых бронированных машин - 4881 (+24);
  • артиллерийских систем - 1378 (+9);
  • РСЗО - 331 (+1);
  • средства ПВО - 175 (+3);
  • самолетов - 261 (+1);
  • вертолетов - 224 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 977 (+7);
  • крылатые ракеты - 241 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3730 (+19);
  • специальной техники - 131 (+0).

Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.

Напомним, в течение минувших суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага.

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