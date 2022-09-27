Минус самолет и 550 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России

Фото: ВСУ за сутки уничтожили 550 оккупантов и самолет (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 750 военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери России на 27 сентября ориентировочно составили: личного состава - около 57750 (+550) человек ликвидировано;

танков - 2306 (+16);

боевых бронированных машин - 4881 (+24);

артиллерийских систем - 1378 (+9);

РСЗО - 331 (+1);

средства ПВО - 175 (+3);

самолетов - 261 (+1);

вертолетов - 224 (+0);

беспилотников оперативно-тактического уровня - 977 (+7);

крылатые ракеты - 241 (+0);

корабли / катера - 15 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 3730 (+19);

специальной техники - 131 (+0). Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.