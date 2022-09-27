Минус самолет и 550 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали еще 550 российских оккупантов и сбили вражеский самолет. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 57 750 военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери России на 27 сентября ориентировочно составили:
- личного состава - около 57750 (+550) человек ликвидировано;
- танков - 2306 (+16);
- боевых бронированных машин - 4881 (+24);
- артиллерийских систем - 1378 (+9);
- РСЗО - 331 (+1);
- средства ПВО - 175 (+3);
- самолетов - 261 (+1);
- вертолетов - 224 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 977 (+7);
- крылатые ракеты - 241 (+0);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 3730 (+19);
- специальной техники - 131 (+0).
Отмечается, что за сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Напомним, в течение минувших суток подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Соледарь, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское. ВСУ поразили более 30 районов скопления врага.
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