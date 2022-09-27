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Утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами, а не землетрясением, - Reuters

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Стокгольм, Вторник 27 сентября 2022 21:38
Утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами, а не землетрясением, - Reuters Фото: утечка на "Северных потоках" была вызвана взрывами (forsvaret.dk)
Автор: Иван Носальский

Утечка на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" стала результатом подводных взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление сейсмолога Шведской национальной сейсмической сети Бьорна Лунда, которое приводит Reuters.

По его словам, сейсмическая активность, которая была обнаружена в районе утечки газа в трубопроводах, была вызвана взрывами, произошедшими в воде, а не в породе под морским дном.

При этом премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что нельзя исключать вероятность саботажа.

"Мы говорим о трех утечках с некоторым расстоянием между ними, и поэтому трудно представить, что это совпадение", - отметила глава датского правительства.

Министр нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланд также согласился с тем, что причиной утечки мог стать саботаж.

"Исходя из информации, которую мы видели до сих пор, многое указывает на акты саботажа", - заявил он.

По его словам, правительство Норвегии во вторник, 27 сентября, приняло решение повысить готовность к чрезвычайным ситуациям в отношении инфраструктуры, наземных и морских установок на норвежском континентальном шельфе.

Напомним, 27 сентября стало известно об утечке газа на трубопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2".

После этого шведские сейсмологи заявили, что они зафиксировали несколько взрывов в районе, где произошла утечка газа на "Северных потоках".

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