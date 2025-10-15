Успех и зарплата после 60: где искать работу в Украине, чтобы точно найти

Людям старшего возраста найти работу и трудоустроиться в Украине сложнее, чем молодежи. При этом на самом деле такие вакансии есть и искать их - вполне реально.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости (ГСЗ) Юлия Жовтяк.

Люди какого возраста обращаются в службу занятости

В целом, по словам эксперта, если говорить о структуре получателей услуг ГСЗ, то молодежь составляет 25% от всех соискателей работы.

"С начала года почти 130 тысяч человек в возрасте до 35 лет зарегистрировались у нас и более 60 тысяч уже трудоустроены", - поделилась Жовтяк.

Между тем люди в возрасте 35-55 лет - составляют до 30%. Граждане старше 55 лет - 18%.

"Человеку старшего возраста сложнее трудоустроиться, так всегда было. Хотя опрос (проведенный ГСЗ, - Ред.) показал, что работодатели готовы обеспечивать их рабочими местами", - рассказала Жовтяк.

В то же время она сообщила, что по состоянию на сейчас более 13% работников среди всех работающих в Украине (или более 550 тысяч) - это именно люди в возрасте 60+.

Сколько людей в возрасте 60+ нашли работу в этом году

Жовтяк сообщила, что "на самом деле вакансии для людей пенсионного возраста есть".

"Просто нужно правильно коммуницировать с людьми, чтобы выявить их способности", - объяснила эксперт.

Она добавила, что с начала текущего года через Государственную службу занятости было трудоустроено 18 тысяч человек в возрасте 60+.

Больше всего таких случаев:

в Киеве;

в Днепропетровской области;

во Львовской области.

У кого и почему могут быть трудности с поиском работы

Согласно результатам проведенного ГСЗ опроса (среди 55 тыс. работодателей, где работают более 4 млн человек), трудности с поиском работы могут возникать у разных категорий людей:

у внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) - это может объясняться частой сменой места жительства и низкой мотивацией;

у ветеранов - из-за отсутствия необходимой профессиональной квалификации и необходимости адаптации;

у людей с инвалидностью - из-за потребности в особых условиях труда;

у людей в возрасте 60+ - из-за низкой мотивации к освоению современных технологий.

От автостоянки до театра: история 62-летнего переселенца

Руководительница ГСЗ поделилась также успешной историей из Запорожья.

"Как-то я узнала о 62-летнем мужчине-переселенце из временно оккупированной Пологовской громады, который и пенсии не имел, потому что не хватало страхового стажа, и дохода, потому что не мог найти работу", - припомнила она.

Он, по ее словам, трудоустроился в конце концов охранником на автостоянку, но неофициально.

"Я настояла, чтобы он обратился в Службу занятости и наши коллеги его трудоустроили в Запорожский академический областной музыкально-драматический театр слесарем-сантехником", - рассказала Жовтяк.

Она уточнила, что мужчина "оказался мастером на все руки".

"На открытие театрального сезона в День города он сам сконструировал троянского коня для декораций. За уникальные умения его очень ценят в театре, а он - полюбил новую работу, потому что может там реализоваться", - добавила специалист.

В этой истории, по ее словам, есть как раз то, к чему стремится ГСЗ.

"Служба занятости определила способности мужчины, официально трудоустроила. Он начал получать социальные гарантии и приобретать страховой стаж, который ему будет необходим через несколько лет для назначения пенсии. А еще - нашел работу действительно по душе", - подытожила Жовтяк.