ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Только зарплаты - мало: что компании готовы предлагать, чтобы найти людей

Четверг 14 августа 2025 13:04
UA EN RU
Только зарплаты - мало: что компании готовы предлагать, чтобы найти людей Из-за дефицита некоторых кадров на рынке труда компании могут предлагать работникам не только зарплату (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова

В современных реалиях привлечь человека к работе одной лишь зарплатой, особенно если речь идет о трудоустройстве на производство, - сложно.

Об этом в разговоре с РБК-Украина рассказала директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк.

Где сегодня не хватает людей и кого ищут работодатели

В целом сегодня, согласно данным Work.ua, наибольшая нехватка людей - на производствах, в медицине, транспорте и логистике.

Не хватает прежде всего:

  • работников рабочих специальностей (63%);
  • специалистов среднего звена (35%);
  • высококвалифицированных специалистов (19%).

Похожие оценки дает и Государственная служба занятости.

По данным экспертов ГСЗ, сложнее всего найти людей в сферах:

  • транспорта;
  • строительства;
  • промышленности;
  • торговли.

По состоянию на начало августа текущего года, на Едином портале вакансий ГСЗ (где собираются предложения от службы занятости и других участников рынка) доступны около 240 тысяч вакансий по 3000 профессиям.

При этом ежедневно публикуют около 28 тысяч новых.

Чаще всего работодатели ищут: слесарей, сварщиков, электрогазосварщиков, электромонтеров, продавцов, поваров, медсестер и медбратьев, бухгалтеров.

Есть также много вакансий врачей: семейных, терапевтов, педиатров. Кроме того, очень актуальны и профессионально-технические направления.

Что кроме зарплаты могут предлагать компании

По словам Жовтяк, "сейчас одной лишь зарплатой привлечь работника трудно (особенно - на производство)".

Она объяснила, что в поисках новых кадров работодатели готовы:

  • платить людям рыночную зарплату;
  • платить за аренду жилья наемного работника;
  • гарантировать соцпакет;
  • обеспечивать медстрахование;
  • предоставлять бронирование;
  • организовывать транспорт к месту работы.

"Все это предлагается тем, кто имеет техническую или специальную подготовку", - поделилась эксперт.

Она рассказала также, что раньше работодатели были готовы брать только опытных специалистов, тогда как сейчас - "даже тех, кто имеет минимальные навыки".

"По заказу бизнеса мы можем обучать и переобучать, повышать квалификацию", - подытожила Жовтяк.

Напомним, ранее в Государственной службе занятости сообщили, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года.

Кроме того, в ГСЗ рассказали, какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Зарплата в Украине Работа в Украине Работа
Новости
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
На НПЗ в Волгограде сильные пожары после ударов украинских дронов, - Генштаб
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия