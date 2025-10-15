ua en ru
Ср, 15 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Тысячи вакансий и дефицит кадров: где в Украине найти работу легче всего

Среда 15 октября 2025 16:34
UA EN RU
Тысячи вакансий и дефицит кадров: где в Украине найти работу легче всего В некоторых областях Украины найти работу во время войны проще, чем в других (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Основная миссия Государственной службы занятости - помочь каждому украинцу найти желаемую работу, а работодателям - помочь найти нужных им людей.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала директор ГСЗ Юлия Жовтяк.

Где в Украине найти работу сегодня легче всего

Эксперт напомнила, что Государственная служба статистики Украины не обнародует данные по уровню безработицы населения с 2022 года, поэтому ГСЗ оперирует собственными цифрами.

"По данным на 1 октября, с помощью Государственной службы занятости 143 тысячи человек искали работу. Из них 93 тысячи - имели статус безработного. Вместе с тем на нашем Едином портале вакансий, который объединяет предложения работы и других участников рынка, сейчас размещено почти 240 тысяч вакансий. Это для сравнения спроса и предложения", - поделилась Жовтяк.

В то же время она сообщила, что легче всего найти работу в крупных городах и их сателлитах.

Речь идет прежде всего про:

  • Киев;
  • Киевскую область;
  • Львовскую область.

"Но здесь - и самый высокий дефицит кадров", - признала директор ГСЗ.

В качестве примера она привела данные по столице, где на более 70 тыс. вакансий - около 4 тыс. соискателей работы, и по Львовской области, где на 25 тыс. предложений - около 8 тыс. потенциальных работников.

Между тем тяжелее всего с работой, по объективным причинам, на прифронтовых территориях.

"В Донецкой области численность соискателей работы превышает количество вакансий в десять раз, в Херсонской - втрое, в Николаевской - вдвое", - подытожила Жовтяк.

Напомним, ранее мы сообщали, что Государственная служба занятости запустила "умный" сервис для поиска работы в Украине на основе искусственного интеллекта (ИИ).

Кроме того, мы рассказывали об экспериментальном проекте ГСЗ, в рамках которого украинки могут учиться на условно "мужские" профессии, и объясняли, какие специальности - особенно популярны среди женщин.

Читайте также, с какого возраста разрешено работать в Украине (и при каких условиях) и что компании готовы предлагать некоторым работникам (кроме зарплаты), чтобы "закрыть" свои потребности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Госслужба занятости Война в Украине Работа в Украине Работа в Киеве Работа
Новости
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Зеленский создал военную администрацию в Одессе, ее возглавит Лысак
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит