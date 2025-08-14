Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях
В некоторых случаях у подростков может возникнуть потребность в подработке или даже полноценном заработке. Однако со скольки лет можно работать в Украине - знают не все.
Подробнее об условиях, разрешенной продолжительности труда и запрещенных видах работ для несовершеннолетних, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При каких условиях и с какого возраста могут работать несовершеннолетние
Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), несовершеннолетние лица (то есть не достигшие возраста 18 лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним.
Между тем в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий работы они пользуются рядом существенных льгот, установленных законодательством.
В целом работать в Украине разрешено с 16 лет. В то же время существует несколько исключений:
- с 15 лет можно работать при условии, что согласие на это дал один из родителей или лицо, которое их заменяет;
- с 14 лет можно работать исключительно в свободное от учебы время (например, на каникулах), с разрешения одного из родителей (или лица, которое их заменяет) и на легкой работе (которая не вредит здоровью и не мешает учебе).
Следовательно, при определенных условиях допускается даже оформление на работу 14-летних учеников общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.
С какого возраста можно работать в Украине и при каких условиях (инфографика: facebook.com/UAMON)
Какой должна быть продолжительность рабочего времени подростков
Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние украинцы могут работать только сокращенное рабочее время:
- 16-18 лет - до 36 часов в неделю;
- 15-16 лет - до 24 часов в неделю;
- ученики 14-15 лет (во время каникул) - до 24 часов в неделю.
"Если у вас работают ученики в течение учебного года, максимальная продолжительность их рабочего времени вдвое меньше", - подчеркнули в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам труда.
Речь идет о таком рабочем времени:
- лица 16-18 лет - до 18 часов в неделю;
- лица 15-16 лет - до 12 часов в неделю;
- лица 14-15 лет - до 12 часов в неделю.
Особенности условий труда несовершеннолетних (инфографика: facebook.com/UAMON)
Какие виды работ запрещены для несовершеннолетних
Подростки в Украине не могут работать:
- в опасных и вредных условиях;
- под землей;
- на тепловых и атомных электростанциях;
- на нефте- и газодобывающих предприятиях;
- на других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.
Кроме того, их нельзя привлекать:
- к ночным работам (с 22:00 до 6:00);
- к сверхурочным работам;
- к работам в выходные дни.
Важно также и то, что работники до 18 лет не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм.
При этом грузовая работа ограничивается по времени - не более одной трети рабочего времени.
"Иными словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна длиться более 2,3 часа", - объяснили в Гоструда.
Предельные нормы подъема и перемещения грузов подростками (инфографика: dsp.gov.ua)
При подготовке материала были использованы следующие источники: Кодекс законов о труде, пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам труда и Министерства образования и науки (в Facebook).
Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.