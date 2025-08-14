ua en ru
Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях

Четверг 14 августа 2025 07:30
Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условиях При определенных условиях подростки могут работать в свободное от учебы время (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В некоторых случаях у подростков может возникнуть потребность в подработке или даже полноценном заработке. Однако со скольки лет можно работать в Украине - знают не все.

Подробнее об условиях, разрешенной продолжительности труда и запрещенных видах работ для несовершеннолетних, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

При каких условиях и с какого возраста могут работать несовершеннолетние

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ), несовершеннолетние лица (то есть не достигшие возраста 18 лет) в трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним.

Между тем в области охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий работы они пользуются рядом существенных льгот, установленных законодательством.

В целом работать в Украине разрешено с 16 лет. В то же время существует несколько исключений:

  • с 15 лет можно работать при условии, что согласие на это дал один из родителей или лицо, которое их заменяет;
  • с 14 лет можно работать исключительно в свободное от учебы время (например, на каникулах), с разрешения одного из родителей (или лица, которое их заменяет) и на легкой работе (которая не вредит здоровью и не мешает учебе).

Следовательно, при определенных условиях допускается даже оформление на работу 14-летних учеников общеобразовательных школ, профессионально-технических и средних специальных учебных заведений.

Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условияхС какого возраста можно работать в Украине и при каких условиях (инфографика: facebook.com/UAMON)

Какой должна быть продолжительность рабочего времени подростков

Согласно действующему законодательству, несовершеннолетние украинцы могут работать только сокращенное рабочее время:

  • 16-18 лет - до 36 часов в неделю;
  • 15-16 лет - до 24 часов в неделю;
  • ученики 14-15 лет (во время каникул) - до 24 часов в неделю.

"Если у вас работают ученики в течение учебного года, максимальная продолжительность их рабочего времени вдвое меньше", - подчеркнули в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам труда.

Речь идет о таком рабочем времени:

  • лица 16-18 лет - до 18 часов в неделю;
  • лица 15-16 лет - до 12 часов в неделю;
  • лица 14-15 лет - до 12 часов в неделю.

Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условияхОсобенности условий труда несовершеннолетних (инфографика: facebook.com/UAMON)

Какие виды работ запрещены для несовершеннолетних

Подростки в Украине не могут работать:

  • в опасных и вредных условиях;
  • под землей;
  • на тепловых и атомных электростанциях;
  • на нефте- и газодобывающих предприятиях;
  • на других работах из Перечня тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда.

Кроме того, их нельзя привлекать:

  • к ночным работам (с 22:00 до 6:00);
  • к сверхурочным работам;
  • к работам в выходные дни.

Важно также и то, что работники до 18 лет не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм.

При этом грузовая работа ограничивается по времени - не более одной трети рабочего времени.

"Иными словами, если работник работает 7 часов в день, то грузовая работа не должна длиться более 2,3 часа", - объяснили в Гоструда.

Обучение или заработок? С какого возраста разрешено работать в Украине и при каких условияхПредельные нормы подъема и перемещения грузов подростками (инфографика: dsp.gov.ua)

Напомним, ранее в Государственной службе занятости сообщили, какие вакансии стали самыми популярными в течение 2025 года.

Кроме того, в ГСЗ рассказали, какие 5 самых странных вакансий предлагали украинцам в этом году.

Читайте также, какие "мужские" профессии - самые популярные среди женщин и работодателей.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Кодекс законов о труде, пресс-службы Государственной службы Украины по вопросам труда и Министерства образования и науки (в Facebook).

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

