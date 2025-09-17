ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Алгоритм запущен: как оформиться и попасть на военную службу украинцам 60+

Среда 17 сентября 2025 16:14
UA EN RU
Алгоритм запущен: как оформиться и попасть на военную службу украинцам 60+ В Украине запустили алгоритм приема на военную службу граждан 60+ (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Украине был "запущен в работу" Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу по контракту граждан в возрасте от 60 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию народного депутата, секретаря комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко в Facebook.

Куда обращаться украинцам 60+ для оформления документов

Согласно информации нардепа, Алгоритм действий должностных лиц по принятию на военную службу в Украине по контракту граждан в возрасте от 60 лет был разослан:

  • в воинские части;
  • в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Уточняется, что это - важно для тех, кто желает поступить на военную службу по контракту в возрасте 60+.

"Это означает, что процедура официально запущена", - подчеркнул Костенко.

Он уточнил, что теперь для оформления необходимых документов украинцам старше 60 лет нужно обратиться туда же - в воинские части или в ТЦК и СП.

Алгоритм запущен: как оформиться и попасть на военную службу украинцам 60+Публикация Костенко (скриншот: facebook.com/kostenko.roman83)

Когда украинцам 60+ разрешили служить и каковы условия

Ранее в Полтавском областном ТЦК и СП сообщили, что мужчины и женщины старше 60 лет получили право подписывать контракт с Вооруженными силами Украины.

Это стало возможным после того, как 16 июля 2025 года Верховная Рада приняла соответствующий закон. Он позволил украинцам старше 60 лет поступать на службу в ВСУ добровольно.

29 июля изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" подписал президент Украины Владимир Зеленский.

В ТЦК объяснили, что статья 20 закона была дополнена новой частью.

Согласно ей лица в возрасте от 60 лет могут быть приняты на военную службу по контракту на основании письменного согласия от командира воинской части.

"При этом они должны быть признаны ВВК годными к военной службе", - объяснили гражданам.

Если же кандидат планируется на офицерскую должность - письменное согласие предоставляется исключительно после согласования Генеральным штабом ВСУ.

"Подобные изменения позволят сохранить в ВСУ и других военных формированиях ценные кадры, которые исключительно из-за своего возраста не могли ранее продолжать военную службу, а вынуждены были увольняться", - отметили в ТЦК.

Там подчеркнули также, что введенные изменения:

  • касаются исключительно прохождения военной службы по контракту;
  • не касаются призыва по мобилизации.

"В 60 лет (65 для высшего офицерского состава) граждане, как и раньше, исключаются из воинского учета и перестают быть военнообязанными", - подытожили в областном ТЦК.

Алгоритм запущен: как оформиться и попасть на военную службу украинцам 60+Публикация областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/Poltavskyi.TCK)

Напомним, ранее Верховная Рада запретила зачислять в ряды ВСУ лиц, обвиняемых в совершении тяжких коррупционных преступлений.

Кроме того, мы объясняли, можно ли легально отказаться от мобилизации.

Читайте также, что нужно знать каждому гражданину о мобилизации, повестках и наказании за нарушение воинского учета.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины служба в армії ТЦК Мобилизация в Украине Пенсионеры
Новости
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Метсола в Раде объявила о создании в Киеве представительства Европарламента
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре