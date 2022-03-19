Умови від Путіна і "План Маршалла" для України: заяви 24-го дня війни

Росія 24-й день продовжує обстріли по містам і мирним жителям України. У Кремлі назвали свої умови для припинення вогню, заявивши про плани укласти мирну угоду. Тим часом у Польщі закликають ЄС підготувати план відновлення України.

Детальніше про "план Маршалла" для України, абсурдні вимоги Кремля, ідею Польщі припинити торгівлю з Росією та інші важливі заяви 24-го дня війни – читайте у матеріалі РБК-Україна .

Путін повідомив Туреччині свої вимоги до України

Президент країни-агресора Путін у розмові з главою Туреччини Реджепом Ердоганом назвав вимоги до України, після виконання яких можна говорити про його зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Турецька сторона повідомила про наступні умови Путіна:

нейтралітет України (відмова від членства в НАТО)

роззброєння і взаємні гарантії безпеки в контексті австрійської моделі

"денацифікація"

усунення перешкод перед використанням російської мови в Україні.

Крім того, в Кремлі вимагають визнати анексію Криму і "незалежність" т.зв. "ЛДНР". Причому питання Донбасу і Криму Путін нібито готовий обговорювати особисто з Зеленським, якщо буде попередньо виконано перші чотири умови.

Глава МЗС РФ Лавров також сказав, що розраховує на підписання мирного договору між Москвою і Києвом. За його словами, в угоді мова має йти про "питання безпеки, нейтральний статус України при гарантіях її безпеки".

Росія не домоглася мети в Україні

США бачать "ряд промахів" Росії при вторгненні в Україну. Агресор не просунувся так швидко, як того хотів, сказав міністр оборони США Ллойд Остін.

У РФ, за його словами, є проблеми з логістикою. Крім того, американці констатували відсутність "нормального використання тактичної розвідки" і "інтеграцію повітряних сил з наземним маневром".

"Думаю, Росія планувала, що вони будуть швидко рухатися і дуже швидко захоплять столицю. Вони не змогли цього зробити", - сказав Остін.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон у п'ятницю також сказав, що Путін, почавши війну проти України, зробив катастрофічну помилку.

"І ви повинні запитати себе, чому він (Путін, - ред.) це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно невинну країну?",- сказав Джонсон.

Крім того, на його думку, у разі поразки України Росія швидко знайде нові загарбницькі цілі. Потенційний успіх РФ, як вважає британський прем'єр, обернеться наслідками для Грузії та Молдови.

"Це означатиме початок нової ери залякування в Східній Європі, від Балтійського до Чорного морів", - упевнений глава британського уряду. Не кажучи вже про те, що перемога Путіна може стати сигналом для автократів на всій планеті. А тому зараз поворотний момент для світу, вважає Джонсон.

"План Маршалла" для України і торгова блокада РФ

Євросоюзу потрібно підготувати план економічного відновлення України за прикладом того, як після Другої світової війни був створений "План Маршалла" для Європи.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що це питання має опрацьовуватися за підтримки найбагатших країн ЄС.

План, як вважає Моравецький, повинні складати насамперед багаті країни, оскільки вони "проспали момент, коли можна було зупинити Росію і не допустити агресії проти України.

"Вони сьогодні також відповідальні з європейського боку за побудову цього плану відновлення України. Польща також в цьому допомагає", - сказав він.

Крім того, Польща вважає за необхідне ввести повну заборону на торгівлю з Росією для всіх країн ЄС. Санкції проти Москви за війну проти України повинні лише посилюватися, вважає Моравецький.

В рамках торгового ембарго Росії Польща пропонує заблокувати два морські порти РФ і сухопутну торгівлю.

"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.

Німеччина починає визнавати свої помилки

Німеччина була "дурна", якщо дозволила собі піти в залежність від газу з Росії. Як зазначив міністр економіки ФРН Роберт Хабек, сьогодні країна майже в половину залежить від поставок газу з РФ.

Тепер Німеччина шукає нові ринки поставок газу. У планах уряду встановити обмеження, щоб частка одного постачальника була обмежена 10-20% від усього обсягу енергоресурсів.

Причому, за словами Хабека, Німеччина не проти імпортувати газ з "недемократичних країн". Є велика різниця, як зазначив міністр, між країнами, де ситуація з правами людини проблемна, і Росією, яка веде агресивну війну в Україні.

В ЄС все скептичніше ставляться до російського газу. Болгарія заявила про відмову продовжувати контракт з "Газпромом" на постачання палива. Нинішній договір закінчується у кінці цього року.

"Альтернативи є. Старі труби Трансбалканського газопроводу. Там у нас пропускна здатність близько 20 мільярдів кубометрів і ми можемо його використовувати в обидві сторони. Нам потрібно 3 млрд кубометрів. Є поставки з Катару, Алжиру",-заявив віце-прем'єр – міністр-міністр фінансів Болгарії Асен Василєв.

Китаю потрібно зробити вибір

Китай може стати частиною глобальної системи безпеки, якщо підтримає коаліцію країн, які об'єдналися проти Росії.

Радник голови офісу президент Михайло Подоляк вважає, що Пекіну варто засудити варварство РФ.

"Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці і США повинні чітко пояснити Пекіну різницю між 1,6 трлн і 150 млрд доларів", - написав у Twitter Подоляк.