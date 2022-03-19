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Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України: залучити найбагатші країни ЄС

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Варшава, Субота 19 березня 2022 18:44
Польща закликала створити "План Маршалла №2" для України: залучити найбагатші країни ЄС Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС повинен розробити план відновлення України за аналогією з "Планом Маршалла", зокрема за підтримки найбагатших країн союзу. Він пообіцяв порушити це питання на засіданні Ради Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на wnp.pl.

"На наступному засіданні Європейської Ради в Брюсселі я обговорю великий загальноєвропейський план відбудови України", - заявив Моравецький.

Він зазначив, що сьогодні в Україні "панує страх, але він поєднаний з відвагою військовослужбовців, які воюють, й надією всього народу, цілого суспільства на відбудову суверенної держави після війни".

"Ця надія має бути підкріплена реальним фундаментом, цей справжній фундамент - це План Маршалла №2 для України", - підкреслив Моравецький.

За словами прем'єр-міністра, цей план мають складати насамперед найбагатші країни, оскільки саме вони "проспали момент, коли можна було зупинити російську агресію".

"З цієї причини вони сьогодні також відповідальні з європейської сторони за побудову цього плану відбудови України. Польща також у цьому допомагає", - резюмував він.

Нагадаємо, в Україні заробили чотири фонди відновлення економіки після війни, кошти з них будуть використовувати в залежності від спеціалізації: на бізнес, інфраструктуру і т. д.

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