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Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон

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Лондон, Субота 19 березня 2022 14:55
Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон Фото: прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон вважає, що російський президент Володимир Путін вторгненням в Україну зробив катастрофічну помилку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Повідомляється, що сьогодні Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі. А свою промову він почав із заяви про солідарність із народом України та наголосив, що десятки тисяч британських будинків готові прийняти біженців.

"Кожен день героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку, і ви повинні запитати себе, чому він це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно безневинну країну?", - звернувся Джонсон до своїх однопартійців.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес заявляв, що Путін нападом на Україну дав зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці.

Про перспективи притягнення російського президента до відповідальності читайте у матеріалі "Гаага для агресора. Чи відповість Путін перед "трибуналом" за війну проти України".

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