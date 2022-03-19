Путін здійснив катастрофічну помилку вторгненням в Україну, - Джонсон

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Повідомляється, що сьогодні Джонсон виступив на весняній конференції Консервативної партії у Блекпулі. А свою промову він почав із заяви про солідарність із народом України та наголосив, що десятки тисяч британських будинків готові прийняти біженців.

"Кожен день героїчного опору України стає зрозумілим, що Путін зробив катастрофічну помилку, і ви повинні запитати себе, чому він це зробив. Чому він вирішив вторгнутися в цю абсолютно безневинну країну?", - звернувся Джонсон до своїх однопартійців.

Нагадаємо, раніше британський міністр оборони Бен Уоллес заявляв, що Путін нападом на Україну дав зрозуміти, що країни НАТО перебувають у небезпеці.

Про перспективи притягнення російського президента до відповідальності читайте у матеріалі "Гаага для агресора. Чи відповість Путін перед "трибуналом" за війну проти України".

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