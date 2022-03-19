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Подоляк про підтримку Китаєм РФ: Пекіну повинні пояснити різницю між 1,6 трлн та 150 млрд доларів

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Київ, Субота 19 березня 2022 16:59
Подоляк про підтримку Китаєм РФ: Пекіну повинні пояснити різницю між 1,6 трлн та 150 млрд доларів Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Радник голови Офісу президент Михайло Подоляк заявив, що Китай може стати частиною глобальної системи безпеки, підтримавши антиросійську коаліцію. Він закликав Пекін приєднатися до цивілізованих країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Подоляка в Twitter.

"Китай може стати важливим елементом глобальної системи безпеки, якщо ухвалить правильне рішення - підтримати коаліцію цивілізованих країн і засудити варварство РФ. Це шанс сидіти за столом на рівних. Європейці та США мають чітко пояснити Пекіну різницю між 1,6 трлн і 150 млрд доларів", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, 18 березня президент США Джо Байден і лідер КНР Сі Цзіньпін провели телефону розмову. Очільник Білого дому нагадав, що Пекіну загрожують наслідки у разі допомоги Росії у війні проти України.

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