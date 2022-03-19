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Болгарія відмовилася від перемовин із "Газпромом"

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Софія, Субота 19 березня 2022 18:24
Болгарія відмовилася від перемовин із "Газпромом" Фото: "Газпром" втратить болгарський ринок (twitter.com/gazpromen)
Автор: Антон Федорців

Уряд Болгарії не планує продовжувати контракт на постачання російського газу. Чинна угода розрахована до кінця 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Стандарт".

Віце-прем'єр-міністр – міністр фінансів Болгарії Асен Васілєв запевнив, що переговорів про новий контракт із "Газпромом" не буде. Офіційна Софія вже почала пошук інших джерел постачання.

"Альтернативи є. Старі труби Трансбалканського газопроводу. Там у нас пропускна здатність близько 20 мільярда кубометрів і ми можемо його використовувати в обидві сторони. Нам потрібно 3 млрд кубометрів. Є поставки з Катару, Алжиру", – заявив урядовець.

Окрім того, Васілєв також анонсував обговорення загальноєвропейської газової угоди. Її механізм повинен запрацювати з літа, а Болгарія прагне його доповнити азербайджанським газом.

До слова, Німеччина визнала свою вагому енергозалежність від Росії.

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