Польща пропонує ЄС ввести повну заборону на торгівлю з Росією

Польща запропонувала Європейському союзу ввести повну заборону на торгівлю з Росією. Таким чином: уряд Польщі закликає посилити санкції проти Москви за її вторгнення в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на National Post .

Польща пропонує якомога швидше додати до цього пакету санкцій торгову блокаду, включаючи обидва морські порти Росії, а також заборону на сухопутну торгівлю.

"Повне припинення російської торгівлі змусить Росію задуматися про те, чи не краще припинити цю жорстоку війну", - сказав Моравецький.

Раніше на цьому тижні країни-члени ЄС погодили четвертий пакет санкцій проти Росії. Деталі не були розкриті, але головуюча в ЄС Франція заявила, що торговий статус Росії як "країни найбільшого сприяння" буде анульований.